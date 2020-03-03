ВТБ временно снизил ставки кредитов наличными

Минимальная ставка для зарплатных клиентов теперь составляет 7,5% годовых, для других категорий заемщиков – 7,9% при оформлении кредита на сумму свыше 1 млн руб. и 8,9% – до 1 млн руб. Максимальные ставки кредитов наличными банк не изменил. Для зарплатных клиентов, занимающих менее 1 млн руб. ставка может достичь 12,2%, для остальных заемщиков –13,2%.