ВТБ временно снизил ставки кредитов наличными
Банк ВТБ на период до 30 апреля уменьшил ставки по кредитам наличными базовой линейки на 2,4 процентного (п. п.), следует из информации на сайте банка.
Минимальная ставка для зарплатных клиентов теперь составляет 7,5% годовых, для других категорий заемщиков – 7,9% при оформлении кредита на сумму свыше 1 млн руб. и 8,9% – до 1 млн руб. Максимальные ставки кредитов наличными банк не изменил. Для зарплатных клиентов, занимающих менее 1 млн руб. ставка может достичь 12,2%, для остальных заемщиков –13,2%.
Указанные ставки действуют при оформлении личного страхования заемщика. Без подключения страховой программы кредитная ставка будет выше на 4-5 п. п. Активным пользователям кредитной Мультикарты с подключенной опцией «Заемщик» ставка может быть дополнительно снижена.
ВТБ выдает кредиты наличными на сумму от 50 000 до 5 млн руб. сроком до семи лет. За 2019 г.портфель кредитов наличными ВТБ вырос на 14%, до 1,36 трлн рублей. Чаще всего такие кредиты берут на ремонт, покупку бытовой техники, мебели или автомобиля.