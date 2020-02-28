Ипотека подешевела до 8,84% годовых

По мнению аналитиков Альфа-банка, ипотека в этом году будет главным драйвером роста рынка розничного кредитования. Размер предоставленного материнского капитала, являющегося основой для потенциальных претендентов на ипотеку, после недавно анонсированного расширения этой программы может вырасти с 290 млрд руб. в 2019 г. до 430 млрд руб. в 2020 г., полагают они, ожидая 20%-ного роста ипотечных кредитов в 2020 г. «Мы также видим больше возможностей для понижения ключевой ставки в этом году и не исключаем, что она составит 5,5% к лету», – пишут они в обзоре банковского сектора на 2020 г. (с нынешних 6%. – «Ведомости»).