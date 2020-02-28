Ипотека подешевела до 8,84% годовых
В январе средняя ставка выданной ипотеки упала до 8,84% годовых, сообщил в пятницу Центробанк. Месяцем ранее банки выдавали ипотеку в среднем под 9%. За месяц банки выдали 80 644 кредита – на 2,4% больше, чем в январе 2018 г. Ипотечный портфель банков, по данным ЦБ, вырос до 7,54 трлн руб.
Ипотека дешевеет уже более полугода: ее стоимость достигла пика прошлой весной – 10,56% на 1 мая, но затем начала снижаться вслед за ключевой ставкой ЦБ.
Тем не менее нынешний уровень ипотечных ставок все еще остается высоким, заявил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации. По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, средняя ставка ипотеки может опуститься ниже 8% уже к концу года, даже без снижения ключевой ставки ЦБ.
С учетом ожидаемого понижения ключевой ставки, а также обозначенной правительством цели по повышению доступности ипотеки для широких слоев населения на рынке сохраняется потенциал для дальнейшего удешевления ипотеки, считает директор департамента ипотечного кредитования «СМП банка» Наталья Коняхина. По ее мнению, ставки по ипотеке будут снижаться синхронно с ключевой ставкой. Социальные программы, такие как дальневосточная, детская ипотека, в отложенной перспективе в связи с увеличением объема кредитования также будут способствовать снижению ставки выдачи, добавляет она.
По мнению аналитиков Альфа-банка, ипотека в этом году будет главным драйвером роста рынка розничного кредитования. Размер предоставленного материнского капитала, являющегося основой для потенциальных претендентов на ипотеку, после недавно анонсированного расширения этой программы может вырасти с 290 млрд руб. в 2019 г. до 430 млрд руб. в 2020 г., полагают они, ожидая 20%-ного роста ипотечных кредитов в 2020 г. «Мы также видим больше возможностей для понижения ключевой ставки в этом году и не исключаем, что она составит 5,5% к лету», – пишут они в обзоре банковского сектора на 2020 г. (с нынешних 6%. – «Ведомости»).
Сбербанк – крупнейший участник рынка – также ждет ключевую ставку на уровне 5,5% годовых к концу года, следует из его презентации к отчетности по МСФО, опубликованной в четверг.
«При низкой инфляции и стабильно низких инфляционных ожиданиях мы ожидаем, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку в 2020 г., что будет способствовать и снижению ставок по ипотеке», – говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Хотя, скорее всего, банки будут снижать ставки достаточно аккуратно, добавляет он. Ипотеку выдают надолго, и в большинстве случаев ставка фиксируется на весь срок кредита, а это создает риск из-за отсутствия сопоставимого длинного фондирования (т. е. в течение «времени жизни» ипотеки банку придется несколько раз фондирование рефинансировать), объясняет он. Если стоимость пассивов резко пойдет вверх, ипотечный кредит может стать структурно убыточным для банка, заключил эксперт.
Снижение ставок должно подстегнуть выдачи ипотеки в этом году, ждут участники рынка. Ценовая конкуренция усиливается, появляется больше нишевых программ, а новый виток снижения ставок может запустить новую волну рефинансирования, рассуждает замруководителя бизнеса ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Антон Комаров. Он ждет, что выдачи вырастут уже в феврале: «Месяц длиннее на два рабочих дня, нет эффекта праздников и смены года, когда у банков заканчиваются акционные предложения». По прогнозам Коняхиной, активным будет все первое полугодие, а вот дальнейшее движение рынка будет зависеть от ситуации в экономике.
По прогнозу агентства «Эксперт РА», выдачи ипотеки по итогам года вырастут на 10–15% до 3,1–3,2 трлн руб. против 2,85 трлн руб. в прошлом году. Поддержку рынку окажут снижение ипотечных ставок, возобновление рефинансирования и развитие кредитования в рамках госпрограмм, считают аналитики. С другой стороны, стагнация реальных доходов населения, рост цен на жилье и возможное введение показателя долговой нагрузки для ипотечных ссуд будут ограничивать развитие сегмента, предупреждают они.