Максимальная ставка вкладов упала до 5,22% годовых
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения в последнюю декаду февраля упала до 5,218% годовых, следует из данных Центробанка. По сравнению со второй декадой февраля показатель снизился на 0,229 процентного пункта (п. п.).
Сейчас Центробанк считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ). Регулятор рекомендует банкам, которые не входят в топ-10 по размеру вкладов, не увеличивать ставки более чем на 2 п. п. по сравнению со средней максимальной.
В конце февраля ставки вкладов опустили минимум три банка из первой десятки. В Совкомбанке и Райффайзенбанке снижение составило по 0,2 п. п., МКБ уменьшил ставку на 0,3 п. п. Тогда же Газпромбанк отменил промовклад «Успех» со ставкой 6,3%, его максимальная ставка вкладов без дополнительных условий (такие вклады ЦБ не учитывает в расчете показателя) снизилась до 5%.
Максимальная ставка падает с лета прошлого года. Ее нынешний уровень – минимальный за всю историю расчета показателя, то есть с 2009 г.