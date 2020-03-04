Максимальная ставка вкладов упала до 5,22% годовых

В конце февраля ставки вкладов опустили минимум три банка из первой десятки. В Совкомбанке и Райффайзенбанке снижение составило по 0,2 п. п., МКБ уменьшил ставку на 0,3 п. п. Тогда же Газпромбанк отменил промовклад «Успех» со ставкой 6,3%, его максимальная ставка вкладов без дополнительных условий (такие вклады ЦБ не учитывает в расчете показателя) снизилась до 5%.