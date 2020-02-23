Крупнейшие банки возобновили массовое снижение ставок вкладов

В пятницу, накануне длинных выходных, о снижении ставок базовых вкладов объявили Райффайзенбанк и Совкомбанк. Первый уменьшил доходность розничных депозитов в зависимости от срока на 0,1–1 п. п., максимальная ставка его розничного вклада (без специальных требований к клиенту) упала с 4,46 до 4,13% годовых. Второй понизил ставки всех розничных вкладов в рублях на 0,2 п. п. до 5,6%.