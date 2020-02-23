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Крупнейшие банки возобновили массовое снижение ставок вкладов

Это произошло после очередного сокращения ключевой ставки ЦБ
Людмила Коваль Юлия Петрова
Регулятор может продолжить снижение ключевой ставки уже на следующем заседании в марте /Евгений Разумный / Ведомости

Ставки рублевых вкладов продолжают неумолимо падать. После очередного сокращения Центробанком ключевой ставки с 10 февраля на четверть процентного пункта (п. п.) до 6% годовых розничные банки массово принялись снижать ставки рублевых вкладов.

За минувшие после решения ЦБ две недели это сделали уже более половины из топ-30 банков по размеру портфеля вкладов населения.

Только на уходящей неделе доходность рублевых депозитов уменьшили девять банков из первой тридцатки, причем четыре из них входят в топ-10.

Теперь уже четверть крупнейших банков готовы платить розничным вкладчикам не более 5% годовых (с учетом капитализации процентов), у половины максимальная доходность вкладов не превышает 5,5%.

Как менялись ставки

В пятницу, накануне длинных выходных, о снижении ставок базовых вкладов объявили Райффайзенбанк и Совкомбанк. Первый уменьшил доходность розничных депозитов в зависимости от срока на 0,1–1 п. п., максимальная ставка его розничного вклада (без специальных требований к клиенту) упала с 4,46 до 4,13% годовых. Второй понизил ставки всех розничных вкладов в рублях на 0,2 п. п. до 5,6%.

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Это идет вразрез с общим трендом снижения рублевых ставок

Чуть раньше на уходящей неделе банк ВТБ снизил номинальные ставки всех вкладов на 0,2–0,6 п. п. до 4,35% в розничной базовой линейке, до 4,8% – по промовкладам, до 5,05% – в сегменте «Привилегия».

Промсвязьбанк уменьшил на 0,25–0,35 п. п. ставки лишь одного из розничных вкладов, сохранив максимальную ставку на прежнем уровне – 5,25%.

Также на текущей неделе депозитные ставки сократили: банк Дом.РФ – на 0,5 п. п. до 5,3%, «Возрождение» (повторно) – совокупно за две недели на 0,3–0,5 п. п. до 5,25%, Росбанк – на 0,3–0,5 п. п. до 4,7% в рознице, «Уралсиб» – на 0,1–0,2 п. п., «Тинькофф банк» – на 0,25–0,5 п. п.

Ранее так же поступили «ФК Открытие», «Юникредит банк», «Ренессанс кредит», «Зенит», Связь-банк, УБРиР. Доходность их вкладов опустилась в среднем на 0,2–0,3 п. п.

Сбербанк после последнего снижения ключевой ставки доходность базовых розничных вкладов не менял (она была снижена еще в январе до 4,54% ), но вопреки рынку на период с 19 февраля до 14 марта запустил онлайн-вклад «Лови весну» со ставкой 5%, повысив тем самым максимальную доходность своих дистанционных вкладов в рознице на 0,5 п. п.

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Сейчас в половине банков из топ-30 доходность рублевых вкладов не превышает 5,5% годовых даже с учетом капитализации процентов.

Больше 6% годовых пока еще готовы платить лишь два крупных банка: Газпромбанк – 6,3% годовых по акционному вкладу «Успех» сроком 6 месяцев на сумму от 2 млн руб. и «Хоум кредит» – 6,7% годовых по новому трехлетнему вкладу с начислением процентов в конце срока «36 месяцев плюс» на сумму от 1000 руб.

Но уже с 25 февраля ставки вкладов Газпромбанка изменятся, предупредила его пресс-служба.

Вклады станут еще дешевле

Банкиры традиционно объясняют снижение рублевых ставок по вкладам реакцией на динамику ключевой ставки. Как, в частности, заявила «Ведомостям» пресс-служба ВТБ, ставки депозитов 18 февраля скорректированы «в рамках снижения ключевой ставки ЦБ». 

Затяжное падение

Ставки рублевых вкладов устойчиво снижаются с марта 2019 г. За это время ключевая ставка опустилась с 7,75 до 6% годовых, средняя максимальная ставка топ-10 банков – с 7,72% (вторая декада марта 2019 г.) до 5,49% (первая декада февраля 2020 г.).

Регулятор с «относительно высокой вероятностью» может продолжить снижение ключевой ставки уже на следующем заседании в марте, предупреждала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Старший аналитик «Атона» по банковскому сектору Михаил Ганелин уверен, что  в течение года ставки по депозитам продолжат снижаться, падение составит в среднем на 0,5 п. п. от текущего уровня.

Ставки вкладов свыше года, скорее всего, в этом году смогут опуститься ниже 5% годовых, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, многое будет зависеть от инфляции, которая в значительной мере определяет политику ЦБ и в конечном итоге стоимость вкладов.

«К низкой инфляции может добавиться ограниченный спрос на финансовые ресурсы, что, в частности, связано со слабым ростом корпоративного кредитного портфеля и замедлением темпов роста необеспеченного кредитования. Предпосылок к скорому изменению ситуации пока не видно», – продолжает Пивень.

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По мнению аналитиков, вектор государства на развитие ипотечного кредитования также снижает вероятность роста ставок по вкладам.

Тем не менее Ганелин и Пивень не исключают появления в этом году очередных краткосрочных акций или промовкладов с повышенными ставками в отдельных банках. Они вводятся, к примеру, в имиджевых целях, для поддержания структуры обязательств банка или для обеспечения сезонного кредитования.

«Пока мы не знаем, при каком уровне ставок начнется отток средств населения с депозитов. Может быть, это будет 4%, может быть, и ниже. Пример Европы показывает, что даже при минимальных ставках массового оттока не случилось», – говорит Ганелин.​

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