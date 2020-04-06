Сбербанк продлит действие завершающихся в период самоизоляции вкладов

Автоматическая пролонгация таких вкладов на условиях, действующих в банке в момент пролонгации, переносится на первый рабочий день после коронавирусных выходных – 6 мая. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений, в любой день в «Сбербанк онлайн» или в отделении банка. Проценты будут начислены за все дни до даты закрытия вклада, обещает госбанк.