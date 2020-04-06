Сбербанк продлит действие завершающихся в период самоизоляции вкладов
Сбербанк продолжит начислять клиентам проценты на все вклады, которые заканчиваются с 30 марта по 5 мая, на первоначальных условиях. Это решение также распространяется на промовклады. Об этом говорится в сообщении банка.
Автоматическая пролонгация таких вкладов на условиях, действующих в банке в момент пролонгации, переносится на первый рабочий день после коронавирусных выходных – 6 мая. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений, в любой день в «Сбербанк онлайн» или в отделении банка. Проценты будут начислены за все дни до даты закрытия вклада, обещает госбанк.
Директор дивизиона «Занять и Сберегать» Сергей Широков объясняет это стремлением помочь клиентам оставаться дома в течение нерабочих дней, объявленных президентом, и при этом не беспокоиться за доходность своих вложений. По его словам, многие клиенты в день завершения вкладов приходят в отделения для переоформления.
По данным Московского кредитного банка, в период всеобщей самоизоляции наиболее частой причиной обращения в офис банка остаются операции по вкладам (порядка 30% всех визитов в офис).