Виктор Шкипин стал старшим вице-президентом Сбербанка

Виктор закончил факультет журналистики СПбГУ и Cavendish College в Лондоне по специальности «маркетинг и связи с общественностью». До прихода в Сбербанк девять лет занимал руководящие должности в области маркетинга и коммуникаций. Руководил отделами маркетинга в «Альфа-банке», ВТБ и «М.Видео». Кроме того, заведовал финансовыми сервисами в «Билайне», а также был директором по розничному маркетингу представительства компании «Кока-Кола».