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Виктор Шкипин стал старшим вице-президентом Сбербанка

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Виктор Шкипин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. 

Виктор закончил факультет журналистики СПбГУ и Cavendish College в Лондоне по специальности «маркетинг и связи с общественностью». До прихода в Сбербанк девять лет занимал руководящие должности в области маркетинга и коммуникаций. Руководил отделами маркетинга в «Альфа-банке», ВТБ и «М.Видео». Кроме того, заведовал финансовыми сервисами в «Билайне», а также был директором по розничному маркетингу представительства компании «Кока-Кола».

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