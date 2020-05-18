Банки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование

Наиболее существенно пострадала сфера POS-кредитования – торговые сети закрыты, спрос на такие кредиты поддерживается исключительно за счет интернет заказов в тех же точках продаж, однако он составляет не более трети, показало исследование бюро кредитных историй «Эквифакс». Из его данных также следует, что уровень одобрения заявок по многим сегментам потребительского кредитования упал в два и более раз; кредиторы стали отказывать потребителям с низким и средним индивидуальным рейтингом (скорингом). Для тех, кому банк все-таки решает выдать кредит зачастую предоставляют меньшую сумму, чем это было бы сделано ещё полгода назад — падение составило более 10%, что отмечается впервые после кризиса 2014-2015 гг., говорится в сообщении «Эквифакс».