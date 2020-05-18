Банки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование
По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей. В сравнении с мартом выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему. По отношению к апрелю 2019 г. – на 55% по количеству и на 51% по объему. В предыдущие месяцы этого года банки демонстрировали рост выдач на 16-22% год к году.
В апреле средняя сумма нецелевого кредита составила 324 800 руб. против 323 200 руб. в марте. Средняя полная стоимость кредита выросла за месяц с 16,4 до 16,7% годовых, а срок кредитования – с 41 до 44 месяцев.
По мнению генерального директора ОКБ Артура Александровича, более чем двукратное сокращение выдачи кредитов наличными отчасти объясняется снижением доступности офисов банков из-за карантина, а также ужесточением кредитных политик банков. «Небольшой рост средней суммы кредита обусловлен тем, что банки стали меньше кредитовать рискованных заемщиков, которым ранее выдавали лишь небольшие кредиты» – добавляет он.
Наиболее существенно пострадала сфера POS-кредитования – торговые сети закрыты, спрос на такие кредиты поддерживается исключительно за счет интернет заказов в тех же точках продаж, однако он составляет не более трети, показало исследование бюро кредитных историй «Эквифакс». Из его данных также следует, что уровень одобрения заявок по многим сегментам потребительского кредитования упал в два и более раз; кредиторы стали отказывать потребителям с низким и средним индивидуальным рейтингом (скорингом). Для тех, кому банк все-таки решает выдать кредит зачастую предоставляют меньшую сумму, чем это было бы сделано ещё полгода назад — падение составило более 10%, что отмечается впервые после кризиса 2014-2015 гг., говорится в сообщении «Эквифакс».