Полевая почта. «Не может найти покоя ни днем ни ночью»

Думаю, Ухина оставить вам, а к себе взять вашего белоручку – Фомина, т. к. Ухин превратился на фронте в мою обузу. От одной жадности к барахлу, он не может найти себе покоя ни днем ни ночью. Боясь того, что другие могут награбить больше него, он тяжело переживает и душевно болеет, сделался неспособным к работе, в условиях с которыми приходится строго считаться. Если мама не будет баловать его талонами, то он постепенно придет в себя и будет хорошо работать, т. к. у вас пути короткие, гор нет, да и дороги безопасные, а тут он всего боится и ни на что не решается.