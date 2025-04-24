Полевая почта. «Не может найти покоя ни днем ни ночью»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» продолжают публикацию серии почтовых отправлений времен Великой Отечественной войны. Это письмо 28 декабря 1944 г. своим детям написал маршал Советского Союза Семен Тимошенко, который на тот момент был представителем Ставки Верховного главнокомандования и координировал действия 2-го, 3-го и 4-го украинских фронтов по освобождению Польши, Венгрии и Чехословакии.
28.12.44
Милые мои дети, Костя и Оля!
Первое ваше сочинение получил – очень рад. Если в дальнейшем обозначившийся талант найдет себе дорогу и будет эффективно развиваться, то вам не миновать премии. Должен вам прямо сказать, что как первое сочинение, оно не хуже первого сочинения Пушкина. Желаю вам успехов. Буду ожидать следующих. Посылаю к вам Пешенко (замначальника группы охраны маршала. – «Ведомости»), который расскажет про мою кочевую жизнь, а тем более Ухин (личный шофер Тимошенко. – «Ведомости»), хотя он очень мало со мной ездил и знает про меня больше по рассказам Яковлева (шофер Тимошенко. – «Ведомости») и других.
Думаю, Ухина оставить вам, а к себе взять вашего белоручку – Фомина, т. к. Ухин превратился на фронте в мою обузу. От одной жадности к барахлу, он не может найти себе покоя ни днем ни ночью. Боясь того, что другие могут награбить больше него, он тяжело переживает и душевно болеет, сделался неспособным к работе, в условиях с которыми приходится строго считаться. Если мама не будет баловать его талонами, то он постепенно придет в себя и будет хорошо работать, т. к. у вас пути короткие, гор нет, да и дороги безопасные, а тут он всего боится и ни на что не решается.
Мой привет Кате. Крепко целую вас. Ваш папа.
«Ведомости» благодарят за помощь в подготовке проекта Государственный исторический музей.
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