Студенческий полк. Как московский институт учил военных переводчиков

«К большому сожалению, отсутствуют данные о том, кто и куда был направлен в те горячие дни, какие задания были даны и выполнены. Зачастую такие сведения не подлежали оглашению. Например, люди уходили, прощались с друзьями, но не говорили, куда и когда отправляются, когда вернутся назад. Так было в тех случаях, когда люди отправлялись в тыл врага на подпольную работу, в партизанские отряды, в истребительные батальоны, в разведывательные органы», – вспоминал директор института в 1942–1946 гг. Иван Жолдак.