Студенческий полк. Как московский институт учил военных переводчиков

Студенческий полк. Как московский институт учил военных переводчиковВыпускники МГПИИЯ работали на Нюрнбергском и Токийском процессах
В преддверии 80-летия Победы «Ведомости» вместе с Министерством науки и высшего образования России продолжают серию публикаций о работе советских вузов в годы Великой Отечественной войны. На очереди – Московский государственный педагогический институт иностранных языков (МГПИИЯ, ныне – Московский государственный лингвистический университет), который взял на себя одну из важнейших задач подготовки военных переводчиков.
Эвакуация вместо сессии
Основанный в 1930 г. институт к началу Великой Отечественной войны занимал ведущее место в стране по обучению иностранным языкам. В 1941 г. он располагался на Метростроевской улице (ныне – улица Остоженка). Как и во всех вузах Москвы, 1941-42 учебный год начался в МГПИИЯ 1 сентября, однако занятия продлились всего полтора месяца.
Уже в начале июля в институте начал работать штаб по формированию 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района Москвы. Около 700 преподавателей, сотрудников, студентов призывного возраста и вузовских ополченцев ушло на фронт. Оставшиеся в Москве занимались строительством оборонительных сооружений, дежурили в бригадах противовоздушной обороны и на станциях метро, служивших бомбоубежищами. Некоторые получили специальные задания от вышестоящих организаций.
«К большому сожалению, отсутствуют данные о том, кто и куда был направлен в те горячие дни, какие задания были даны и выполнены. Зачастую такие сведения не подлежали оглашению. Например, люди уходили, прощались с друзьями, но не говорили, куда и когда отправляются, когда вернутся назад. Так было в тех случаях, когда люди отправлялись в тыл врага на подпольную работу, в партизанские отряды, в истребительные батальоны, в разведывательные органы», – вспоминал директор института в 1942–1946 гг. Иван Жолдак.
23 октября, когда гитлеровцы подошли к Москве критически близко, началась эвакуация МГПИИЯ. Часть студентов и преподавателей уезжали самостоятельно вместе с семьями. Однако после начала контрнаступления под Москвой вуз стал готовиться к возобновлению учебной деятельности. Уже 18 декабря в газете «Известия» было размещено объявление с предложением всем студентам и преподавателям, находившимся тогда в Москве, явиться в институт для регистрации. А 23 января 1942 г. МГПИИЯ официально вернулся к работе. На тот момент в вузе насчитывалось около 600 студентов и 100 преподавателей.
Подготовка военных переводчиков
Занятия возобновились на всех факультетах и курсах по учебному плану, составленному с учетом требований военного времени. Обстановка была суровой. Помещения отапливались дровами, освещением пользовались строго по необходимости. В силу нехватки оборудованных помещений студенты занимались в три смены.
17 февраля 1942 г. по приказу Наркомпроса в МГПИИЯ был организован переводческий факультет, который возглавил профессор Илья Гальперин. В учебную работу было введено крайне необходимое преподавание военного перевода. Руководителем кафедры стал профессор Владимир Аракин. Он собрал крупных специалистов в этой области и в соавторстве с Дмитрием Эше составил пособие по военному переводу с английского языка. Двухтомник по военному переводу с немецкого издал Борис Шванебах. Автором работы по военному переводу с французского стал видный военный деятель Николай Потапов. Его пособие сыграло важную роль в работе с авиационным полком «Нормандия-Неман».
Военно-переводческая подготовка студентов являлось доминирующим направлением обучения в годы войны. Оно носило ускоренный характер, но особое внимание уделялось практике. Изучалась военная терминология, проводились инсценированные допросы военнопленных. Подготовленные студенты отправлялись на передовую и в тыл врага. При кафедре действовал кабинет военного перевода, располагавший уникальными наглядными пособиями, были переведены многие трофейные документы противника.
Особое внимание уделялось методике преподавания. Если раньше в вузе работало довольно много носителей языка, то с началом войны их доля серьезно сократилась. В результате было принято решение взять за основу принцип организации языковых кафедр по курсам. Открытие переводческого факультета вызвало необходимость преподавания истории международных отношений. Война усилила интерес как к союзническим странам – США, Англии, Франции, так и к истории вражеского государства – Германии.
Вклад в Победу
Участие в работе трудового фронта в годы войны было обязательным. Студенты выполняли сельскохозяйственные работы в колхозах и совхозах, трудились в госпиталях и на лесозаготовке. В 1944 г. они отличились на строительстве железнодорожной ветки, которая была необходима для подвоза торфа на Шатурскую теплоэлектростанцию (ТЭЦ).
Постепенно все больше преподавателей и студентов возвращалось в институт. Для абитуриентов в феврале 1943 г. было открыто подготовительное отделение вуза. Туда принимались лица, окончившие школу без посредственных оценок. После его окончания вступительный экзамен сдавался только по иностранному языку. Иван Жолдак называл этот по-своему сложный период в жизни института как «разбег».
Всесоюзный комитет по делам высшей школы в конце 1944 г. отмечал, что за годы Великой Отечественной войны институт «прошел самый трудный период развития и сделал большой скачок, достигнув довоенных показателей численности студентов и профессорско-преподавательского состава». Также была восстановлена аспирантура.
После победы Советского Союза над нацистской Германией и милитаристской Японией выпускники и преподаватели МГПИИЯ принимали участие в качестве переводчиков в Нюрнбергском и Токийском судебных процессах, а студенты вуза работали в Советской военной администрации в Германии.
Постановлением Верховного Совета СССР от 10 апреля 1946 г. Всесоюзный комитет по делам высшей школы был преобразован в Министерство высшего образования СССР, в непосредственное подчинение которому были переданы наиболее ценные вузы страны. Среди них был Московский государственный педагогический институт иностранных языков.