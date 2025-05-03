Полевая почта. «Подводная лодка уничтожает вражеский транспорт»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
В рамках проекта «Полевая почта», посвященного 80-летию Победы, «Ведомости» совместно с Музеем Победы публикуют открытку «Подводная лодка уничтожает вражеский транспорт», созданную и подписанную художником Петром Мальцевым. Мальцев в годы войны служил в культпросветотделе Северного флота, создавая агитационные плакаты и фронтовые зарисовки.
Милые, родные мои Анечка и Галочка!
Получил от тебя письмо от 9/XI.
Рад очень, что вы все здоровы. У меня все в порядке, без существенных перемен.
Работаю весь день в наркомате, ухожу из дома в 8 часов утра – прихожу в 11 часов ночи. Работы, как и прежде, очень много – работой доволен.
Анечка! Береги себя и нашу Галочку!
Обнимаю и целую вас крепко, крепко!!! Привет мамаше.
Ваш Петя
Посылок ваших не получал.
Открытку я эту сделал в два дня, акварелью и гуашью.