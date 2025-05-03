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Полевая почта. «Подводная лодка уничтожает вражеский транспорт»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

В рамках проекта «Полевая почта», посвященного 80-летию Победы, «Ведомости» совместно с Музеем Победы публикуют открытку «Подводная лодка уничтожает вражеский транспорт», созданную и подписанную художником Петром Мальцевым. Мальцев в годы войны служил в культпросветотделе Северного флота, создавая агитационные плакаты и фронтовые зарисовки.

Милые, родные мои Анечка и Галочка!

Получил от тебя письмо от 9/XI.

Рад очень, что вы все здоровы. У меня все в порядке, без существенных перемен.

Работаю весь день в наркомате, ухожу из дома в 8 часов утра – прихожу в 11 часов ночи. Работы, как и прежде, очень много – работой доволен.

Анечка! Береги себя и нашу Галочку!

Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

Обнимаю и целую вас крепко, крепко!!! Привет мамаше.

Ваш Петя

Посылок ваших не получал.

Открытку я эту сделал в два дня, акварелью и гуашью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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