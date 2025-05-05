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Полевая почта. «Жизнь лепит человека на свой лад»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

Это фронтовое письмо написано 31-летним капитаном Яковом Шовкоплясом за два месяца до Победы. К тому моменту за плечами артиллериста уже была оборона Москвы и штурм Будапешта. В 1943 г. Шовкопляс, несмотря на ранение осколком снаряда, вынес с поля боя командира, за что был награжден орденом Красной звезды.

Здравствуй, дорогая Капочка!

Благодарю за поздравительную открытку. Очень приятно, что внимательно следишь за событиями и своевременно реагируешь.

Да! дорогая, я часто задумывался над тем, как и где произойдет наша встреча после того, как я возвращусь из фронта домой в СССР. Эту встречу я представляю в разных вариантах и как бы мое воображение не хорошо работало, а предугадать ее, конечно, очень трудно и даже невозможно. Возможно, эта встреча принесет тебе разочарование. Ведь мы с тобой не виделись с мая 1943 г. За это время у меня так же, как и у тебя целая серия переживаний, треволнений, что в немалой мере отразится и на мой внешности, а также до некоторой степени и на характере. В основном я остался тем же Яковом, но к наружности 43 г. добавилась седина и морщины. Но ничего, дорогая, не поделаешь – жизнь, и она лепит человека на свой лад.

Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

Я вспоминаю, с каким недовольством и разочарованием ты смотрела мое фронтовое обмундирование. Я прекрасно понимаю, что тебе, элегантной девушке, девушке столицы неприятно, а может быть, было даже стыдно идти рядом с солдатом. Много времени ушло, внешняя мишура есть, а душа имеет много-много рубцов. И сейчас хотел бы быть в солдатской одежде, но с прежним темпераментом и душой юноши, а не старика. А может быть, я на встрече и не найду того, что ожидаю встретить. Ведь судя даже по твоим письмам, ты уже стала не наивной девочкой, а девушкой, которая в достаточной мере изучила людей, мужчин, характеры, и по своему мировоззрению больше приблизилась к опытной женщине, чем к девушке.

Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

Я этим, дорогая, не хочу сказать, что это может меня разочаровать. Нет, дорогая, и еще раз нет. Мои лета и положение требуют взрослого друга, а не гимназисточку с детским взглядом на жизнь. В общем на эту тему больше распространяться не буду, ибо в письме я могу не точно изложить свои взгляды, а ты неправильно понять и таким образом моя мысль будет искажена в квадрате. Из-за этого в лучшем случае может возникнуть полемика, которой мне абсолютно не хочется.

Капочка, если бы ты знала, как хочется душевного покоя, хотя бы на 2-3 дня. Поговорить и даже помолчать с человеком, который разделил бы твои взгляды и, мне кажется, после этого можно было бы окунуться в водоворот жизни опять.

Интересно построена жизнь, когда у тебя это есть, не ценишь и считаешь его в порядке вещей, а когда его нет, вот тогда начинаешь ценить и ощущаешь цену: дружбы, ласкового слова – поцелуя.

Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

На днях был в Будапеште, был в кино – какая-то белиберда. Не выдержал – ушел. Попал на концерт – балаганщина, кривлянье. И это называется искусство Западной Европейской столицы. Здесь всем ворочают деньги. За деньги можно купить все, вплоть до совести и женщины с ее ласками. И все это считается законно – в порядке вещей. Дико и странно человеку, прожившему всю сознательную жизнь при социалистическом государстве, созерцать «прелести» капиталистического строя.

Кончаю философствовать, а то ты и так устала от моей галиматьи.

Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

Немного о себе:

Здоровье вполне удовлетворительное. Голова абсолютно зажила. В общем, мне и на этот раз повезло. Работаю на прежней должности. Сейчас горячие денечки, напряжение очень большое и в особенности нервной системы. Но ничего, мы русские, мы выдержим.

Из Днепропетровска отправления получаю регулярно. В личной жизни никаких изменений.

Вот, дорогая, пока и все.

Привет Елене Павловне, а может и не так, если не так, извините за забывчивость. В этом в некоторой степени виновна и ты.

Крепко целую. Твой

P.S. Почему до сих пор не получил от тебя фотографии?

Подготовлено в рамках совместного проекта с Музеем Победы.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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