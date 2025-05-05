Полевая почта. «Жизнь лепит человека на свой лад»

Да! дорогая, я часто задумывался над тем, как и где произойдет наша встреча после того, как я возвращусь из фронта домой в СССР. Эту встречу я представляю в разных вариантах и как бы мое воображение не хорошо работало, а предугадать ее, конечно, очень трудно и даже невозможно. Возможно, эта встреча принесет тебе разочарование. Ведь мы с тобой не виделись с мая 1943 г. За это время у меня так же, как и у тебя целая серия переживаний, треволнений, что в немалой мере отразится и на мой внешности, а также до некоторой степени и на характере. В основном я остался тем же Яковом, но к наружности 43 г. добавилась седина и морщины. Но ничего, дорогая, не поделаешь – жизнь, и она лепит человека на свой лад.