Полевая почта. «Гнали врага до самого его проклятого логова»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» вместе с Музеем Победы продолжают знакомить читателей с письмами времен Великой Отечественной. Это послание ровно 80 лет назад, 6 мая 1945 г., лейтенант медслужбы Галина Киевская отправила своей матери из поверженной столицы Третьего рейха. Она ушла на фронт добровольцем, была шесть раз ранена, в том числе в боях под Старой Руссой и на Волге, участвовала в освобождении Польши, сражалась в Восточной Пруссии, ее даже ошибочно признали погибшей под Кенигсбергом. Дойдя до Берлина, Киевская закончила войну с двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и пятью медалями, став символом стойкости и мужества.
Милая моя, родная мамуля!
Сбылась мечта солдата, сбылась мечта нашего народа. Пришли мы, носители священной мести, в Берлин. Я была у Рейхстага. Шагала по Вильгельмштрассе, мои ноги шагали по Фридрихштрассе.
Я пришла с моими товарищами из Москвы, из наших домов, пришли потому, что гнали врага. Гнали врага до самого его проклятого логова. Мамуля, Берлин ничего особенного не представляет. Это большой европейский город. Сам он не очень большой, но масса пригородов, поэтому огромен. Союзники поработали отлично, немцам памятна будет эта война. Нет ни одного дома без отметки войны.
Вот мои первые впечатления о Берлине: света нет, воды нет, на Фридрихштрассе группа немцев с острыми инструментами (ножами, топорами) возились над трупом мертвой лошади (для пищи). Дети подбегали к машине нашей и просили хлеба, толпы очередей у продовольственных магазинов. Многие жители жалуются, что нет крова. Вот оно пришло возмездие! Конечно, мы не убиваем женщин и кормим немецких детей. Они с посудинками обступают наши кухни (походные). Но пусть все это отучит немцев воевать. Их города все в белых флагах. Сами они надели белые повязки. Я разговариваю много (уже сделала успехи в языке) с ними, объясняю политику нашего государства к лояльным немцам. Многие немцы льют слезы (плачут немецкие матери) и жалуются мне на смерть их сыновей.
И я им всегда объясняю, что их сыновья несли смерть моей Родине, моей матери, и я поэтому с моими товарищами пришла в их города. Мамуся, я теперь была в Берлине. Сейчас прошла еще дальше. Мамочка, война с Германией, можно считать, уже кончилась. Осталось еще добить оставшихся сопротивляющихся фрицев. За меня можешь быть спокойной для меня тоже уже война кончилась. На участке моего хозяйства боев нет. Коцен сегодня ездил на обед к американцам. На днях они отдадут нам обратным визит. К работе я еще не приступила. Живу в прекрасных условиях. К сожалению, мы с тобой в доме таких не имеем.
Это что-то похожее, что ты рассказывала о семейной жизни. Но я с нетерпением жду, когда можно будет приехать к тебе, моя родная. Я приготовила тоже для тебя маленький подарочек: духи Парижские (у немцев дали). Красивый плащ. Т.к. ты не получила посылку, то не знаю, пока не пошлю, пожалуй. Хотя они идут долго, может быть, еще получишь.
Мамуся, аттестат с ноября до мая продление, ты получишь несколько позже, т.к. я это время была (и сейчас пока) в резерве, то оформить не сумела. Остаток денег от аттестата положен на книжку и отдан в фонд обороны (на большую сумму аттестат не дают).
Милая, родная, я не могла к тебе приехать в отпуск.
Ты не можешь, родная, представить, как это далеко, только сердцем можно до вас дотянуться. Даже радиоприемник еле достает вас. Мамуля, родная моя, счастье мое. Если будет возможность, то приеду в отпуск, а вообще жди домой. Жди совсем.
Мамуся, моя единственная, береги себя! Свет жизни моей, все перенесено ради тебя. Я знаю, что теперь наша Москва стала светлой и ничто не угрожает тебе, моя родная, и в этом есть и моя доля труда. Теперь мне очень хочется домой! Как мне хочется к тебе!... Обнять мою роднулечку и крепко-крепко без конца целовать и никогда не разлучатся.
Я добыла себе это счастье. Так пусть же оно скорее приходит! Бондареву прочитай мой письмо. Я отдельно ему напишу. Леля Ланская – кавалер ордена Славы II степени – моя фронтовая подруга, ей можно послать мой адрес и пришли мне, пожалуйста, ее. Привет тебе от Ани и Карена и моих товарищей. От Видюкова получила письмо.
За меня не волнуйся, я чувствую себя хорошо. Раны почти зажили. Ты знаешь свойства моего организма – все заживет, а поверхностно тянет. Так и здесь. Пока все, родная, жди меня, скоро приеду.
Целую крепко-крепко, твоя дочь Галя.