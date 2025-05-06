Полевая почта. «Гнали врага до самого его проклятого логова»

И я им всегда объясняю, что их сыновья несли смерть моей Родине, моей матери, и я поэтому с моими товарищами пришла в их города. Мамуся, я теперь была в Берлине. Сейчас прошла еще дальше. Мамочка, война с Германией, можно считать, уже кончилась. Осталось еще добить оставшихся сопротивляющихся фрицев. За меня можешь быть спокойной для меня тоже уже война кончилась. На участке моего хозяйства боев нет. Коцен сегодня ездил на обед к американцам. На днях они отдадут нам обратным визит. К работе я еще не приступила. Живу в прекрасных условиях. К сожалению, мы с тобой в доме таких не имеем.