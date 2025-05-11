О чем писали западные газеты в первую годовщину Победы

О чем писали западные газеты в первую годовщину ПобедыВиски для Молотова, споры о единой Германии и поддержка ветеранов
Французские студенты сбежали с уроков, чтобы отметить День Победы. Американцы провели парад, неубедительный с точки зрения военной мощи. В Португалии полиция разогнала демонстрацию в честь годовщины прекращения войны. «Ведомости» посмотрели, о чем писали ведущие западные газеты 8 и 9 мая 1946 г. – в первую годовщину Победы.
The New York Times
8 мая 1946 г.: главная новость на первой полосе The New York Times – день рождения президента Гарри Трумэна. Ему 62 года, и здоровье у него отменное, он гуляет каждое утро и регулярно плавает.
Еще две передовицы газеты посвящены Второй мировой войне, в обеих говорится про помощь ветеранам. В первой – рассказ о «самой амбициозной программе профсоюзов» по обеспечению ветеранов рабочими местами. В производстве одежды займут 100 000 человек, в том числе людей с ампутированными конечностями. В «пилотной» программе обучения пошиву одежды уже приняли участие 1000 ветеранов. С рабочими местами для ветеранов недавней войны проблем возникнуть не должно: в отрасли нехватка рук.
Во второй передовице нью-йоркский департамент Министерства по делам ветеранов сокрушается: не все из них знают о своем праве на бесплатное медицинское обслуживание, если их заболевание или травма связаны со службой в армии.
На следующий день, 9 мая, The New York Times рассказывает о праздновании Дня Победы в США и других городах в статье на седьмой полосе. В 1945 г. в этот день тысячи людей танцевали на улицах, вспоминает газета. А сейчас публичных празднований почти нет. О войне вспоминают в основном на поминальных службах в церквях, колледжи устраивают памятные мероприятия. Городские же власти не стали проводить ни парадов, ни митингов. Впрочем, мэр Винсент Р. Импеллиттери произнес речь, в которой попросил горожан возблагодарить божественное провидение за победу в войне.
Парад, которые американские войска провели 8 мая в немецком Франкфурте-на-Майне, газета описала не без сарказма – он оказался «примечателен отсутствием доказательств военной мощи». На параде, как утверждала The New York Times, было около 4000 солдат, из которых большинство никогда не участвовали в боевых действиях в Европе, а также два пулемета и две легкие бронемашины. В самом Берлине также намечался парад американских войск, но по просьбе СССР он был перенесен на 9 мая.
Что касается других городов мира, то, по сообщению The New York Times, в Порту (Португалия) полиция разогнала несогласованные мероприятия перед американским и британским консульствами. Но толпа продолжила праздновать на улицах. «В разгромленной Италии День Победы отметили как праздник – но без всякого настроения», – сообщила газета. При этом, годовщину победы вовсю праздновали союзники – так, британские, американские и польские солдаты прошли парадом в городе Казерта недалеко от Неаполя.
В Праге и Белграде прошли масштабные празднования годовщины победы. При этом маршал Тито заявил по радио, что потребует возвращения территорий, переданных другим странам «по несправедливому миру после Первой мировой войны». Газета полагает, что он говорил об итальянском городе Триест. В Австрии также прошел парад, и 15 минут по всей стране звонили колокола. Швеция, сохранившая нейтралитет в годы войны, отметила 8 мая минутой молчания и звоном колоколов. В Париже представители союзных сил возложили цветы к Триумфальной арке и к могиле Неизвестного солдата.
Кроме того, в The New York Times от 9 мая 1946 г. рядом опубликованы две заметки про речи лидеров государств. Сталин отдал должное великой победе советского народа, отметил роль партии как вдохновителя и организатора и ни словом не упомянул о союзниках. Трумэн поблагодарил мужчин и женщин Объединенных наций (антигитлеровской коалиции) за их вклад в победу и заявил о необходимости достичь мира и безопасности во всем мире.
Основное же внимание The New York Times уделила не Дню Победы, а текущим событиям. Одна из главных тем – дипломатический тупик на Совете министров иностранных дел (СМИД) в Париже, где никак не могут договориться между собой страны-победительницы. Корреспондент рассказал, как госсекретарь США Джеймс Бирнс убедил выпить виски народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. Главным аргументом американца стало: «Ведь вы же настаивали вчера вечером, чтобы я пил водку!» Ободренный успехом, Бирнс попытался уговорить Молотова подписать хотя бы совместное коммюнике, но у него ничего не вышло.
Le Monde
Французская Le Monde 8 мая опубликовала на первой полосе колонку, посвященную годовщине со дня окончания войны. Мир до сих пор не заключен: все еще идут предварительные переговоры между странами-победительницами, сокрушается газета. Она вспоминает, как в 1919 г. многие пеняли, что согласование мирного договора непростительно затягивается. Однако Версальские соглашения были подписаны менее чем через восемь месяцев после окончания войны, в то время как нынешние соглашения между союзниками не могут принять уже год.
Такое впечатление, высказывает предположение Le Monde, что Великобритания и СССР затевают новую войну. Обе державы стремятся перетянуть немцев на свою сторону, обе пропагандируют идею единой Германии (которая, естественно, будет под их контролем), обе в пропагандистских целях стремятся улучшить материальное положение немецкого народа. Англичане открывают заводы и увеличивают производство стали, советское командование оставляет более 3000 промышленных предприятий в Германии, хотя изначально их планировалось вывезти в СССР. Не является ли эта борьба за Германию возвратом к довоенным ошибкам? Попутно газета обрушивается на США – американская дипломатия пыталась играть роль посредника, но удается ей это плохо: «Удивительно видеть Америку бездеятельную, бессильную и невежественную».
На пятой полосе газеты вышла статья с заголовком «Вход первых французов в освобожденную Прагу» – воспоминания о том, как пятеро французов на трех автомобилях решили съездить в Прагу из немецкого города Равенсбург. По пути французы, в основном, общаются с американцами и чехами. Бои в Праге продолжаются, с удивлением обнаруживают французы по прибытии: «Российские солдаты приказывают нам немедленно покинуть опасное место».
Le Monde также рассказывает о том, как будет отмечаться годовщина Дня Победы. Франция решила праздновать 8 мая только в тех случаях, когда эта дата выпадает на воскресенье. Во всех остальных случаях праздник переносится на ближайшее воскресенье. Так, в 1946 г. День Победы официально перенесен на воскресенье 12 мая. Генерал де Голль решил не участвовать в праздновании, на этот день он запланировал посещение могилы Жоржа Клемансо (премьер-министр Франции в 1906-1909 и 1917-1920 гг.) в департаменте Вандея. Вместо него на площади Этуаль премьер-министр Феликс Жан Гуэн возложит венок к могиле Неизвестного солдата и произнесет речь, затем войска пройдут парадом по Елисейским полям. На площади Пирамид также возложат венки – к памятнику Жанне Д'Арк.
На следующий день, 9 мая, Le Monde отчиталась: не дожидаясь воскресенья, уже 8 мая министр национальной обороны Эдмон Мишле и министр по делам ветеранов Лоран Казанова провели церемонию в честь погибших бойцов Сопротивления. А в Нанте, Монлюсоне, Монбельяре и Ниме студенты отказались посещать занятия и вместо этого отправились к военным мемориалам, где возложили венки.
The Daily Telegraph
Британская The Daily Telegraph 8 мая обсуждает актуальные новости, переговоры СМИД и уход британцев из Египта. О победе напоминает только крохотная рубрика внизу первой полосы под названием «Год назад в этот день». В ней коротко упоминается: год назад немецкий министр иностранных дел заявил о сдаче Берлина, Сталин объявил о взятии Вроцлава, в Праге продолжались бои.
Куда больше о войне рассказывается в четырехчасовом выпуске The Daily Telegraph от 9 мая. На первой странице опубликована карта с передвижениями и последней битвой британского авианосца Glorious. Накануне вышел первый официальный отчет об этом сражении, состоявшемся 8 июня 1940 г. На пятой полосе тема боев на море продолжается. The Daily Telegraph публикует отчет о допросе немецкого гроссадмирала Карла Деница о действиях немецких подводников.
Рубрика «Год назад в этот день» также напоминает парой строк: Нормандские острова освобождены, российские войска вошли в Прагу, американцы разбомбили крупнейшее нефтехранилище в Японии, две британских армии объединили фронт. О войне коротко упомянуто и в светской хронике. В Simpson Services Club собрались бывшие военные, чтобы отметить год победы, в одной из школ лондонского боро Харроу поминали погибших во время войны.
Основное же внимание газета уделяет текущим новостям: попыткам справиться с продовольственным кризисом, уходу Великобритании из Египта и переговорам СМИД.