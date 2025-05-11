О чем писали западные газеты в первую годовщину Победы

Le Monde также рассказывает о том, как будет отмечаться годовщина Дня Победы. Франция решила праздновать 8 мая только в тех случаях, когда эта дата выпадает на воскресенье. Во всех остальных случаях праздник переносится на ближайшее воскресенье. Так, в 1946 г. День Победы официально перенесен на воскресенье 12 мая. Генерал де Голль решил не участвовать в праздновании, на этот день он запланировал посещение могилы Жоржа Клемансо (премьер-министр Франции в 1906-1909 и 1917-1920 гг.) в департаменте Вандея. Вместо него на площади Этуаль премьер-министр Феликс Жан Гуэн возложит венок к могиле Неизвестного солдата и произнесет речь, затем войска пройдут парадом по Елисейским полям. На площади Пирамид также возложат венки – к памятнику Жанне Д'Арк.