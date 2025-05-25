Полевая почта. «Ведь у меня нет другой мечты, как только увидеть тебя»

Милый, ведь я много увлекалась, даже может быть, очень много, но никогда никого я не любила так, как тебя. Никогда никто не был мне так дорог. Может быть, потому что ты далек от меня, недоступен мне, может быть. Но и потому что ты понял меня с первого письма, а за 2 года научился понимать малейшие мои настроения – и я не допускаю мысли, что ты когда-нибудь перестанешь писать мне. Ведь я не заслужила этого? Правда?