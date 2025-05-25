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Полевая почта. «Ведь у меня нет другой мечты, как только увидеть тебя»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Федор Левшин / РИА Новости
Федор Левшин / РИА Новости

«Ведомости» совместно с Музеем Победы продолжают знакомство с почтой времен Великой Отечественной. Это послание было написано радисткой Ниной Релиной 13 апреля 1945 г. для танкиста Михаила Балаганского, с которым ее заочно свела однополчанка. Однако молодые люди так и не встретились: за месяц до этого письма 24-летний старшина Михаил Балаганский сгорел в своей боевой машине под Гдыней.

Здравствуй, Миша!

Милый мой, ведь ты, наверное, и не знаешь, сколько уже слез выплакала я? Знаешь, Миша, мне написали, а впрочем, зачем сообщать тебе, что мне написали, ведь я знаю, что этого не может быть.

Мишка, родненький мой, чертенок мой милый, ведь у меня нет другой мечты, как только увидеть тебя, увидеть тебя, целовать твои темные глаза, твои губы, гладить твои волосы, в которых, как ты писал, уже есть серебряные паутинки.

Милый, вот ведь уже опять весна – это третья весна нашей чистой, большой любви.

Федор Левшин / РИА Новости
Архив Музея Победы

Утро. Теплые его лучи проглядывают через мутное окно. Наверное, сегодня еще заметнее распускаются почки на тополях, что растут около нашего шоссе. Знаешь, любимый, как я бы хотел в это солнечное, весеннее утро увидеть тебя проснувшимся от сна под лучами утреннего солнца? Весь мир засиял бы для меня ярче, если бы я увидела тебя.

Мишка, ведь я никогда тебе не писала, что ты стал для меня святыней, богом, которому я готова поклоняться. Кончено, может быть, что в жизни ты и не такой, но твои письма создали мне твой образ чистым, без единого пятнышка. Может быть, у тебя, как и у другого любого человека, есть свои отрицательные стороны, но ведь я их не знаю; а твои письма говорят только хорошее.

Знаешь, Миша, ведь я никому никогда не отдавала столько ласки, столько нежности, сколько отдала тебе. Ты не думай, что я меряю, взвешиваю свои чувства, нет, милый, ведь я отдаю тебе взамен той нежности, которую отдаешь мне ты.

Федор Левшин / РИА Новости
Архив Музея Победы

Милый, ведь я много увлекалась, даже может быть, очень много, но никогда никого я не любила так, как тебя. Никогда никто не был мне так дорог. Может быть, потому что ты далек от меня, недоступен мне, может быть. Но и потому что ты понял меня с первого письма, а за 2 года научился понимать малейшие мои настроения – и я не допускаю мысли, что ты когда-нибудь перестанешь писать мне. Ведь я не заслужила этого? Правда?

Я давно не писала тебе, мой хороший. Но всему причиной это письмо, странное письмо, которое просто свело меня с ума.

Ну, мой милый, кончаю.

Желаю тебе… да что я могу желать тебе, кроме хорошего?!

Целую тебя крепко-крепко, как никогда никого не целовала.

Твоя Нина.

13.4.45.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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