Полевая почта. «Стоим в обороне»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
В рамках проекта, приуроченного к 80-летию окончания Великой Отечественной, «Ведомости» вместе с Музеем Победы продолжают публикацию почтовых отправлений военных лет. Это письмо 19-летний младший сержант Анатолий Висков 29 марта 1945 г. написал своей сестре Любе. Молодой человек был призван в Красную армию в ноябре 1943-го, а уже летом 1944 г., став наводчиком минометной роты, участвовал в освобождении Польши. За удержание плацдарма на западном берегу реки Висла Висков был удостоен медали «За отвагу». Менее чем через месяц после отправки этого письма красноармеец погиб недалеко от Франкфурта-на-Одере в ходе Берлинской операции.
Привет с фронта.
Добрый день! Здравствуй, сестра Люба! С приветом к тебе и наилучшим пожеланием в твоей жизни брат Толя!
Люба! В первых строках своего письма хочу я тебе сообщить, что я сейчас нахожусь на фронте на западном берегу р. Одер. Живу я сейчас хорошо. Стоим в обороне. Погода очень теплая, уже можно сеять. Но сеять некому, населения нет. Люба! Я тебе выслал 3 фото и не знаю, получила или нет. И еще я тебе до этого выслал свою благодарность и не знаю, получила ли ты все это.
Люба! Как получишь мое письмо, так пиши ответ. Какие у вас новости? Чего в городе нового? В общем, пиши обо всем, потому что я уже давно не получал от вас писем. Писал в свою часть письмо и получил ответ, стоят недалеко от меня. На этом я кончаю свое маленькое письмо. Передам привет всем родным и знакомым от фронтовикова Вискова Анатолия.
Твой брат Толя. Жду ответ.
Люба! Еще попрошу я тебя, если есть у тебя фото, то вышли, а то фото при форсировании реки испортил. Стало плохое.