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Полевая почта. «Стоим в обороне»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

В рамках проекта, приуроченного к 80-летию окончания Великой Отечественной, «Ведомости» вместе с Музеем Победы продолжают публикацию почтовых отправлений военных лет. Это письмо 19-летний младший сержант Анатолий Висков 29 марта 1945 г. написал своей сестре Любе. Молодой человек был призван в Красную армию в ноябре 1943-го, а уже летом 1944 г., став наводчиком минометной роты, участвовал в освобождении Польши. За удержание плацдарма на западном берегу реки Висла Висков был удостоен медали «За отвагу». Менее чем через месяц после отправки этого письма красноармеец погиб недалеко от Франкфурта-на-Одере в ходе Берлинской операции.

Привет с фронта. 

Добрый день! Здравствуй, сестра Люба! С приветом к тебе и наилучшим пожеланием в твоей жизни брат Толя!

Люба! В первых строках своего письма хочу я тебе сообщить, что я сейчас нахожусь на фронте на западном берегу р. Одер. Живу я сейчас хорошо. Стоим в обороне. Погода очень теплая, уже можно сеять. Но сеять некому, населения нет. Люба! Я тебе выслал 3 фото и не знаю, получила или нет. И еще я тебе до этого выслал свою благодарность и не знаю, получила ли ты все это.

Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

Люба! Как получишь мое письмо, так пиши ответ. Какие у вас новости? Чего в городе нового? В общем, пиши обо всем, потому что я уже давно не получал от вас писем. Писал в свою часть письмо и получил ответ, стоят недалеко от меня. На этом я кончаю свое маленькое письмо. Передам привет всем родным и знакомым от фронтовикова Вискова Анатолия.

Твой брат Толя. Жду ответ.

Люба! Еще попрошу я тебя, если есть у тебя фото, то вышли, а то фото при форсировании реки испортил. Стало плохое. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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