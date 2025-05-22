Полевая почта. «Стоим в обороне»

Люба! В первых строках своего письма хочу я тебе сообщить, что я сейчас нахожусь на фронте на западном берегу р. Одер. Живу я сейчас хорошо. Стоим в обороне. Погода очень теплая, уже можно сеять. Но сеять некому, населения нет. Люба! Я тебе выслал 3 фото и не знаю, получила или нет. И еще я тебе до этого выслал свою благодарность и не знаю, получила ли ты все это.