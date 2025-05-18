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Полевая почта. «Доколе проклятый немец будет сопротивляться»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

«Ведомости» вместе с Музеем Победы продолжают публикацию почтовых отправлений времен Великой Отечественной. Это письмо сержант Виктор Шмелев, предчувствуя скорую капитуляцию немцев, отправил родным 20 апреля 1945 г. Шмелев был призван в самом начале войны, оборонял Москву, освобождал Белоруссию, преследовал врага в Прибалтике, а Победу встретил в подмосковном госпитале.

Здравствуйте, дорогие мама и Тоня!

Поздравляю вас с праздником 1 Мая!

Мне кажется, что в оставшиеся 10 дней может в основном кончиться война. Вот это будет действительно праздник. Если это даже будет так, то я это не поверю. Но все складывается именно так. Доколе же этот проклятый немец будет сопротивляться? Уже бьют его так, что и деваться некуда. А что, если не кончится? Тогда Виктор Федорович скажет: прощай, Родина! И снова поедет на фронт – на чужую сторону. И нет гарантий тому, что он останется в живых.

Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

А на дворе весна, а там, считай, уже лето. Зимой я все считал, что летом и помирать то не страшно. А вот настало лето, я говорю. Эх, сколько мучения перенес зимой, а теперь летом. Эх. Да что там. Что, расстроил вас? Ничего. Это я просто так. Не расстраивайтесь, а ждите. Жди меня, и я вернусь. Пару слов о здоровье. Все хорошо. После 1 мая, если не раньше, – на фронт.

Архив Музея Победы
Архив Музея Победы

Крепко вас целую

Виктор

Привет Володе. Где-то он сейчас. Венгрию-то уже очистили. В общем недалеко от Берлина. Это как пить дать. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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