Полевая почта. «Доколе проклятый немец будет сопротивляться»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» вместе с Музеем Победы продолжают публикацию почтовых отправлений времен Великой Отечественной. Это письмо сержант Виктор Шмелев, предчувствуя скорую капитуляцию немцев, отправил родным 20 апреля 1945 г. Шмелев был призван в самом начале войны, оборонял Москву, освобождал Белоруссию, преследовал врага в Прибалтике, а Победу встретил в подмосковном госпитале.
Здравствуйте, дорогие мама и Тоня!
Поздравляю вас с праздником 1 Мая!
Мне кажется, что в оставшиеся 10 дней может в основном кончиться война. Вот это будет действительно праздник. Если это даже будет так, то я это не поверю. Но все складывается именно так. Доколе же этот проклятый немец будет сопротивляться? Уже бьют его так, что и деваться некуда. А что, если не кончится? Тогда Виктор Федорович скажет: прощай, Родина! И снова поедет на фронт – на чужую сторону. И нет гарантий тому, что он останется в живых.
А на дворе весна, а там, считай, уже лето. Зимой я все считал, что летом и помирать то не страшно. А вот настало лето, я говорю. Эх, сколько мучения перенес зимой, а теперь летом. Эх. Да что там. Что, расстроил вас? Ничего. Это я просто так. Не расстраивайтесь, а ждите. Жди меня, и я вернусь. Пару слов о здоровье. Все хорошо. После 1 мая, если не раньше, – на фронт.
Крепко вас целую
Виктор
Привет Володе. Где-то он сейчас. Венгрию-то уже очистили. В общем недалеко от Берлина. Это как пить дать.