Полевая почта. «Доколе проклятый немец будет сопротивляться»

Мне кажется, что в оставшиеся 10 дней может в основном кончиться война. Вот это будет действительно праздник. Если это даже будет так, то я это не поверю. Но все складывается именно так. Доколе же этот проклятый немец будет сопротивляться? Уже бьют его так, что и деваться некуда. А что, если не кончится? Тогда Виктор Федорович скажет: прощай, Родина! И снова поедет на фронт – на чужую сторону. И нет гарантий тому, что он останется в живых.