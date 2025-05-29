Полевая почта. «Снова хочу просить: береги ее, нашу радость»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» совместно с Музеем Победы продолжают цикл публикаций писем военного время. Это послание командир звена 514-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков Дмитрий Майский отправил жене ровно 83 года назад – 29 мая 1942 г. За месяц до этого он был представлен к званию Героя Советского Союза за выполнение спецзадания командующего ВВС Северо-Западного фронта: в феврале старший лейтенант, на счету которого была почти сотня боевых вылетов, под шквальным огнем успешно произвел разведку войск и авиации противника на аэродромах Гривочки и Старая Русса. Встретить Победу и вернуться к семье Майскому не довелось: 10 января 1943 г. 25-летний летчик погиб при выполнении ночного полета.
Дорогая моя!
Из Горького выехал в 7:30 ч. по московскому теплоходом «И. Сталин» до Рыбинска. Оттуда, думаю, выехать поездом воинским. Здесь, на теплоходе, очень хорошо, у меня каюта 1-го класса. До Рыбинска буду ехать два дня. Ксана, я побыл у тебя, повидал дочурку, это для меня очень большая радость. Она будет, эта радость, у меня до того дня, когда я снова приеду к тебе, приеду, чтобы всегда с тобой вместе быть, жить с нашей дочуркой, весело, радостно. Только я тебя снова хочу просить: береги ее, нашу радость. Я все сделаю, чтобы обеспечить тебя.
Ты не обижайся, что я тебе мало выписал по аттестату. Я совсем так не думал, хотел за свой приезд тебя отправить домой, в деревню. Там тебе, конечно, лучше было бы, но я не знал, что умер мой старший брат. Это так затруднительно теперь будет моим родителям, да и дорогой ехать сейчас почти невозможно.
Так что тебе, хотя и трудно будет жить в семействе у Ефима, но надо, дорогая, все пережить. Я тебе буду отсылать все, что я получаю. Работать ты, конечно, сейчас не будешь. Береги Аллочку, не расстраивайся, когда не будет долго от меня письма. А то ведь это так будет страдать наша дочурка. Писать тебе буду еще чаще.
Как приеду в часть, напишу тебе мои перспективы на будущее.
Ксана, передай от меня большой родной привет Ефиму, Ване и всем остальным. Я очень им благодарен за их прием.
Нашу хорошенькую дочурку целуй за меня.
Тебе желаю крепкого здоровья, крепко тебя с дочуркой целую.
Будьте здоровы!
Твой Дима
29.5.42
Теплоход «И. Сталин»