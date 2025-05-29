Полевая почта. «Снова хочу просить: береги ее, нашу радость»

Из Горького выехал в 7:30 ч. по московскому теплоходом «И. Сталин» до Рыбинска. Оттуда, думаю, выехать поездом воинским. Здесь, на теплоходе, очень хорошо, у меня каюта 1-го класса. До Рыбинска буду ехать два дня. Ксана, я побыл у тебя, повидал дочурку, это для меня очень большая радость. Она будет, эта радость, у меня до того дня, когда я снова приеду к тебе, приеду, чтобы всегда с тобой вместе быть, жить с нашей дочуркой, весело, радостно. Только я тебя снова хочу просить: береги ее, нашу радость. Я все сделаю, чтобы обеспечить тебя.