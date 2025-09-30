Как советским войскам удалось отстоять Москву

Как советским войскам удалось отстоять Москву84 года назад началось сражение, похоронившее план Гитлера по захвату СССР
30 сентября 1941 г. началось одно из крупнейших сражений в истории Великой Отечественной войны и всего человечества – битва за Москву. О первом серьезном поражении Адольфа Гитлера – в материале «Ведомостей».
План «Барбаросса» и катастрофа лета 1941 г.
В соответствии с утвержденным еще в декабре 1940 г. Гитлером планом «Барбаросса» немецкие войска должны были разгромить советские силы в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет одержана победа над Великобританией. Проверенная нацистами тактика блицкрига должна была позволить вермахту уничтожить соединения Красной армии, находящиеся в западной части СССР, предотвратив их отступление вглубь страны. Москва была названа одной из ключевых целей плана нападения на Советский Союз, ее захват означал бы «решающий политический и экономический успех», потерю важного центра коммуникаций и военной промышленности, а также важнейшего железнодорожного узла.
С кем на сентябрь 1941 г. воевала Германия
Результатом первых трех недель кампании Германии против СССР стала оккупация противником Прибалтики, Белоруссии, части Украины и Молдавии, а также огромные потери Красной армии в бойцах и технике. Но отчаянное сопротивление советских войск, в частности в битве за Киев (7 июля – 26 сентября 1941 г.), Смоленск (10 июля – 10 сентября 1941 г.) и Ленинград (10 июля – 30 сентября) позволило замедлить продвижение вермахта. Северная столица, захват которой должен быть предшествовать, согласно плану «Барбаросса», битве за Москву, так и не была взята.
На западном (московском) направлении действовала немецкая группа армий «Центр», ей противостояли Западный, Резервный и Брянский фронты Красной армии. В соответствии с разработанным в сентябре 1941 г. планом операции «Тайфун» гитлеровцы должны были стремительными ударами окружить и уничтожить войска Западного и Брянского фронтов в районах Вязьмы и Брянска, после чего взять Москву в клещи с севера и юга.
Октябрь. Продвижение к столице
«Тайфун» в виде лавины танков Гудериана обрушился на южное крыло Брянского фронта утром 30 сентября. Для захвата советской столицы Германия сконцентрировала большинство бронемашин, имевшихся в распоряжении на Восточном фронте, – порядка 75%. Превосходство вермахта над советскими частями в бойцах и технике на направлениях главных ударов составляло 5-12 раз.
Красная армия смогла использовать для обороны Москвы лишь 35% имевшихся танков.
Наступление главных сил группы армий «Центр» началось утром 2 октября на фронте от Западной Двины до Сейма (600 км). Уже на следующий день танки противника вошли в Орел, глубина продвижения на Западном фронте выросла до 50 км, а на Резервном – до 80 км.
Из выступления Гитлера 3 октября 1941 г. в Берлине
5 октября в Москву был отозван командующий Ленинградским фронтом генерал Георгий Жуков. 6 октября был оставлен Брянск, 7 октября – Вязьма, а целый ряд армий Брянского, Западного и Резервного фронтов попали в окружение. 10 октября Жуков был назначен командующим Западным фронтом (объединен с Резервным). К этому дню Можайская линия включала Волоколамский, Можайский, Малоярославецкий и Калужский укрепленные районы, ее общая протяженность составляла 220 км. 13 октября была оставлена Калуга, 14 октября – Ржев.
15 октября было подписано постановление Государственного комитета обороны об эвакуации Москвы. Всего из столицы, по данным статистического сборника Росстата, было эвакуировано 2 млн жителей. Для сравнения: из Ленинграда вывезли 1,7 млн человек, а из Киева – 350 000.
К началу войны в Москве работало более 2000 предприятий, представлявших практически все гражданские и оборонные отрасли промышленности. В их числе было порядка 475 крупных предприятий, которые производили около 15% всей промышленной продукции СССР. В их числе – ММЗ «Авангард», завод «Москабель», Московский нефтеперерабатывающий завод, Московский тормозной завод (МТЗ «Трансмаш»), НАМИ и др.
В июле – октябре 1941 г. в Москве прошли две волны эвакуации. Сначала вывозили готовую продукцию, неустановленное оборудование, сырье и основные материалы, затем – устанавливаемое оборудование и станки. В конце эвакуировали транспортные средства, имущество и вспомогательные материалы. Всего в июле – октябре 1941 г. из западной части СССР было эвакуировано 2593 промышленных предприятия, из них 1523 – крупные. Из Москвы и области было вывезено 498 предприятий.
Начало поставок по ленд-лизу
С 20 октября в Москве и прилегающих районах было введено осадное положение, оборону столицы возглавил Жуков. С 28 октября усилилась интенсивность налетов авиации противника на Москву – в тот день воздушная тревога объявлялась шесть раз против 13 раз за 1–27 октября. На следующий день в налете участвовали около 100 немецких бомбардировщиков, 44 из них были сбиты, что стало крупнейшими потерями в авиации за все время налетов на столицу. Всего за октябрь немцы провели 31 налет на Москву при участии 2000 самолетов, 278 из них были сбиты.
В последних числах октября на Брянском фронте начались бои за Тулу (город немцами так и не был взят), в то время как на Западном фронте обе стороны перешли к обороне на рубеже 70–110 км к западу от Москвы.
Ноябрь. Холода и бои на ближних подступах к Москве
Если октябрь 1941 г. был не сильно холоднее октября 1940 г. (среднемесячная температура составила 2,1 градуса против 2,9 градусов годом ранее), то в ноябре ударили настоящие морозы. Среднемесячная температура упала до минус 5,3 градуса по сравнению с 1,5 градуса годом ранее. Холода, застигнувшие врасплох немецкие войска, продолжились и в зимние месяцы.
В целом 1941 г. оказался самым холодным годом за всю историю Советской России.
Советское командование при этом в начале ноября принимает решение сформировать в тылу страны 10 резервных армий для участия в будущем контрнаступлении. Обороняющим Москву войскам ставится задача во что бы то ни стало удерживать позиции в течение необходимых для подготовки резервов 20–25 дней. Тем не менее 4 ноября был оставлен Курск.
7 ноября в 8:00 на Красной площади состоялся традиционный военный парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (командовал парадом генерал-лейтенант Павел Артемьев, а принимал – маршал Семен Буденый). На нем присутствовало все политическое руководство СССР.
На фоне холодов в середине ноября командование вермахта возобновило наступление против флангов Западного фронта, однако за время относительного затишья советские силы успели укрепить занимаемые позиции. Советская сторона верно оценила главные направления ударов противника – северо-западнее и юго-западнее Москвы – и разместила там основные силы фронта. Войска группы армий «Центр» вводились в наступление в течение пяти дней – во многом благодаря действиям советских партизан. 16 ноября у разъезда Дубосеково на юге-востоке от Волоколамска 28 бойцов – истребителей танков из 316-й дивизии генерал-майора Ивана Панфилова во главе с политруком Василием Клочковым смогли в неравной борьбе уничтожить 18 машин противника, погибнув почти в полном составе. Летом 1942 г. им были присвоены звания Героев Советского Союза.
28 воинов-панфиловцев, удостоенных звания Героя Советского Союза
Красноармейцу Ананьеву Николаю Яковлевичу;
Красноармейцу Безродных Григорию;
Красноармейцу Болашеву Николаю Никоноровичу;
Красноармейцу Бондаренко Якову Александровичу;
Красноармейцу Васильеву Иллариону Романовичу;
Сержанту Добробабину Ивану Евстафьевичу (лишен звания Героя в 1949 г.);
Красноармейцу Дутову Петру Даниловичу;
Красноармейцу Емцову Петру Кузьмичу;
Красноармейцу Есибулатову Нарсутбаю;
Красноармейцу Калейникову Дмитрию Митрофановичу;
Красноармейцу Касаеву Аликбаю;
Политруку Клочкову Василию Георгиевичу;
Красноармейцу Кожебергенову Алиаскару;
Красноармейцу Конкину Григорию Ефимовичу;
Красноармейцу Крючкову Абраму Ивановичу;
Красноармейцу Максимову Николаю Гордеевичу;
Старшему сержанту Митину Гавриилу Степановичу;
Красноармейцу Митченко Никите;
Красноармейцу Москаленко Ивану Васильевичу;
Красноармейцу Натарову Ивану Моисеевичу;
Красноармейцу Петренко Григорию Алексеевичу;
Красноармейцу Сенгирбаеву Мусабеку;
Красноармейцу Тимофееву Дмитрию Фомичу;
Красноармейцу Трофимову Николаю Игнатьевичу;
Красноармейцу Шадрину Ивану Демидовичу;
Красноармейцу Шопокову Дуйшенкулу;
Красноармейцу Шемякину Григорию Мелентьевичу;
Красноармейцу Шепеткову Ивану Алексеевичу.
Указ президиума Верховного совета СССР, 21 июля 1942 г.
23 ноября противник захватил Клин и Солнечногорск. На следующий день ставка решила перебросить для обороны Москвы семь из десяти резервных армий, которые готовились для контрнаступления. В столице тем временем завершилось строительство линии укреплений, проходящей от Москвы-реки в районе Рублево через Кунцево, Аминьево, Никольское, Воронцово, Зюзино, Царицыно, Братеево. Всего для создания «Московской зоны обороны» было построено 676 км противотанковых рвов, проведено 1300 км трехрядной колючей проволоки, установлено 22 000 противотанковых ежей, снаряжено 30 000 огневых точек. В строительстве участвовали почти 600 000 москвичей.
К концу ноября ситуация на Западном фронте ухудшалась: противник 26 ноября начал штурм Истры, взял поселки Борки и Рогачево и оказался в 14 км от канала Москва – Волга. Упорные бои велись уже на северо-западных и северных подступах к Москве. 30 ноября после ожесточенных трехдневных боев на рогачевско-дмитровском, солнечногорском и истринском направлениях немцы вышли на позиции в 25–35 км от города. Вечером того же дня нацисты захватили поселок Красная Поляна, расстояние от которого до Кремля – всего 30 км. Тем не менее общая глубина продвижения немцев в ноябре оказалась примерно втрое меньше октября, а темпы наступления упали в 12–15 раз. Потери немцев в ноябре достигли 61 000 человек, а советских сил – 125 000 человек.
Контрнаступление Красной армии
Ставка готовила контрнаступление под Москвой в обстановке строжайшей секретности. Немецкое командование в свою очередь ошибочно полагало, что у Красной армии нет резервов для активного наступления, поэтому нацисты не провели вовремя всех необходимых для перехода к обороне мероприятий, оставаясь в оперативном построении, характерном для ведения наступательных действий, а не обороны (Гитлер подписал директиву о переходе к стратегической обороне на всем западном направлении только 8 декабря).
Герои обороны Москвы
Красная армия обрушилась на немецкие позиции утром 5 декабря, в тот день дивизии Калининского фронта ударили в левое крыло группы армии «Центр». 6 декабря Западный фронт под командованием Жукова перешел в наступление на центральном участке всей линии соприкосновения, а Юго-Западный – южнее, под так и не взятой немцами Тулой. Темпы продвижения Красной армии были стремительными: только за первые пять дней гитлеровцы потеряли более 30 000 убитыми, а советские войска захватили 356 танков, 400 орудий и минометов и около 5000 машин и мотоциклов.
8 декабря было освобождено Крюково, 11 декабря – Истра, Сталиногорск, а 16 декабря – Калинин (Тверь). В тот же день Гитлер запретил своим войскам отступать без приказа, впрочем силы вермахта не смогли в должной степени выполнить это указание. В результате своих постов лишились, среди прочих, командующий группы армий «Центр» Федор фон Бок и командующий 2-й танковой армией Хайнц Гудериан.
Из писем немецких военнослужащих от 5 декабря 1941 г.
Из письма солдата Эмиля Нюкбора
«На этот раз мы будем справлять Рождество в русском «раю». Мы находимся опять на передовых, тяжелые у нас дни. Подумай только, Людвиг Франц убит. Ему попало в голову. Да, дорогой мой Фред, ряды старых товарищей все редеют и редеют. В тот же день, 3 декабря, я потерял еще двух товарищей из моего отделения... Наверное, скоро нас отпустят; нервы мои совсем сдали. Нойгебауэр, очевидно, не убит, а тяжело ранен. Фельдфебель Флейсиг, Сарсен и Шнайдер из старой первой роты тоже убиты. Также и старший фельдфебель Ростерман. 3.12 погиб также наш последний командир батальона подполковник Вальтер. Еще ранен Анфт. Бортуш и Коблишек, Мущик, Каскер, Лейбцель и Канрост тоже убиты».
Из письма унтер-офицера Г. Вейнера своему другу
Цитаты по книге «Битва под Москвой. Хроника, факты, люди». Кн. 1–2. М., 2001.
В начале января 1942 г. контрнаступление под Москвой было завершено, а противник отброшен на 120–150 км от столицы. Была снята угроза как самой Москве, так и Московскому промышленному району. Советское командование приняло решение перейти в наступление и на остальных стратегических направлениях – северо-западном, западном и южном. При этом к началу января у гитлеровцев по-прежнему имелось численное преимущество. Если Калининский, Западный и Брянский фронты имели 1,2 млн человек, около 8700 орудий и 571 танк, то группа армий «Центр» насчитывала 1,6 млн человек, около 13 000 орудий и 1100 танков.
В результате Ржевско-Вяземской операции, которая началась 8 января и закончилась 20 апреля 1942 г., были освобождены Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. Противник был отброшен на 100–250 км от столицы. После завершения операции советские войска перешли к обороне на рубеже Ржев – Гжатск – Киров – Жиздра.
Итоги битвы
Битва за Москву стала первым серьезным поражением Германии не только в рамках Великой Отечественной, но и в ходе всей Второй мировой войны. Тактика блицкрига, обеспечившая Гитлеру победу за победой в Европе, впервые себя не оправдала, а миф о непобедимости вермахта был развеян. В ходе битвы за Москву вермахт потерял не менее 500 000 человек убитыми и ранеными, около 1300 танков и 2500 орудий. Красная армия потеряла свыше 900 000 человек и около 880 000 – ранеными.
7 декабря союзница рейха Япония ударила по базе ВМФ США Пёрл-Харбор, нанеся американскому флоту тяжелые потери. Германия и Италия 11 декабря объявили войну США. Все это привело к усилению антигитлеровской коалиции: в декабре – январе 12 государств объявили войну Германии, а 20 – Японии. Нанесший Германии крупное поражение СССР стал восприниматься западными странами коалиции как ключевой союзник в победе во Второй мировой войне.
1 января 1942 г., в последние дни контрнаступления под Москвой, в Вашингтоне была подписана Декларация 26 государств. Правительства СССР, США, Британии, Китая и других стран-подписантов обязались использовать все свои ресурсы для борьбы против фашистских государств и не заключать с ними сепаратного перемирия или мира.