Как советским войскам удалось отстоять Москву

Из писем немецких военнослужащих от 5 декабря 1941 г.

«Милая тетушка, присылай нам побольше печенья, потому что хуже всего тут с хлебом. Ноги я уже немного обморозил, холода здесь очень сильны. Многие из моих товарищей уже ранены и убиты, нас все меньше и меньше. Один осколок попал мне в шлем, и на мину я тоже успел наскочить. Но пока я отделался счастливо».



Из письма солдата Эмиля Нюкбора



«На этот раз мы будем справлять Рождество в русском «раю». Мы находимся опять на передовых, тяжелые у нас дни. Подумай только, Людвиг Франц убит. Ему попало в голову. Да, дорогой мой Фред, ряды старых товарищей все редеют и редеют. В тот же день, 3 декабря, я потерял еще двух товарищей из моего отделения... Наверное, скоро нас отпустят; нервы мои совсем сдали. Нойгебауэр, очевидно, не убит, а тяжело ранен. Фельдфебель Флейсиг, Сарсен и Шнайдер из старой первой роты тоже убиты. Также и старший фельдфебель Ростерман. 3.12 погиб также наш последний командир батальона подполковник Вальтер. Еще ранен Анфт. Бортуш и Коблишек, Мущик, Каскер, Лейбцель и Канрост тоже убиты».



Из письма унтер-офицера Г. Вейнера своему другу



Цитаты по книге «Битва под Москвой. Хроника, факты, люди». Кн. 1–2. М., 2001.