«Выросли твои сыновья»: что писали советские солдаты своим матерям

«Выросли твои сыновья»: что писали советские солдаты своим матерямСтроки о любви, долге и вере в Победу
По случаю Дня матери «Ведомости» вместе с Музеем Победы публикуют трогательные послания, которые красноармейцы отправляли своим мамам в годы Великой Отечественной войны.
«Пиши обо всем, что только придет в голову»
В начале Великой Отечественной войны 18-летнего Алексея Колбасова направили на учебу из Московской области в 3-е Ленинградское пехотное училище, которое уже в августе 1941-го эвакуировали в Воткинск (Удмуртская АССР). Там юноша прошел ускоренный курс подготовки офицерских кадров для стрелковых, артиллерийских и минометных частей. В марте 1942 г. он получил звание лейтенанта и был направлен в Ярославль – командиром взвода Новоград‑Волынского военного училища. С лета 1942 г. Колбасов воевал на Закавказском фронте: командовал взводом роты автоматчиков 875-го гвардейского пехотного полка 2-й гвардейской пехотной дивизии 37-й армии, участвовал в Битве за Кавказ.
4 декабря 1942 г. в районе Хазнидона (Северная Осетия) гвардии лейтенант Колбасов проявил мужество и героизм – за это он был награжден орденом Красного Знамени. О награде боец сообщил матери, Анастасии Степановне, в последнем письме от 13 декабря 1942 г. Вскоре он пропал без вести на границе Кабардино‑Балкарии и Северной Осетии.
«Здравствуй, дорогая мама.
Поздравляю тебя с наступающим новым 1943 г. – годом окончательного разгрома кровавого фашизма во всем мире.
Дорогая мама! Сообщаю тебе, что я за отвагу и доблесть, проявленные в боях с немецкими оккупантами, награжден орденом «Красная Звезда». Начальник политотдела нашей гвардейской дивизии, вручая мне кандидатскую карточку, сказал: «Я надеюсь, что ты с честью оправдаешь эту кандидатскую карточку!». И я думаю, что с честью оправдал себя. А дело было так. Наши гвардейцы наступали на один населенный пункт. Четыре вражеских пулемета и несколько минометов мешали продвижению наших гвардейцев. Пулеметы были установлены в подвалах крайних домов. Мне и девяти автоматчикам со мной было приказано просочиться в тыл вражеским пулеметам и навести панику. Эта задача была выполнена. Как только фашисты услыхали выстрелы наших автоматов у себя за спиной, то бросились в панике бежать кто куда попало. Но здесь подоспели и наши гвардейцы. Ни один гитлеровец не ушел из села живым. Населенный пункт был взят. Исход боя решили все же автоматчики. За это я был представлен к правительственной награде. Орден я уже получил 17 декабря 1942 г.
Живу я сейчас пока ничего. Правда, немного скучновато, но унывать не приходится. Особенно сильно я соскучился по родной Кашире, по тебе, по своим товарищам. Писем я уже не получаю уже более четырех месяцев. Хотя не знаю, пишет ли кто мне сейчас.
Дорогая мама! Прошу тебя, как только получишь мое письмо, тотчас пиши ответ. Пиши обо всем, что только придет в голову.
Дорогая мама! Напиши, пожалуйста, сколько ты получаешь сейчас по высланному много денежному аттестату. До нового года ты должна была получать 450 руб., а с нового года – по 600 руб., потому что я тебе выслал новый аттестат. Если денег не хватает – напиши. Могу выслать еще сколько тебе нужно.
Больше писать нечего. Пока, до свидания. Крепко тебя целую.
Твой сын Колбасов».
«Дай бог, встретить май на будущий год вместе»
Сразу после выпускного вечера в школе Евгений Осетров ушел на фронт, где служил связистом в 69-й Севской стрелковой дивизии. Это письмо-треугольник красноармеец отправил маме в Костромскую область 29 апреля 1943 г. Боец воевал на Смоленщине, участвовал в форсировании Десны и Днепра. В 1944 г., получив тяжелое ранение под Гомелем, был демобилизован и вернулся в Кострому. За боевые заслуги Осетров удостоился ордена Отечественной войны I степени и медали «За отвагу». После войны он работал в газетах «Северная правда», «Призыв», «Литературная жизнь», а также в журналах «Вопросы литературы» и «Дружба народов». Умер в 1993 г. в возрасте 70 лет.
«Милая мама! Послезавтра – первое мая, как хорошо мы встречали этот день дома. Я вспоминаю, как утром мы пили чай с разными вкусными вещами, а потом уходили на демонстрацию. Как все радостно было и счастливо... Вот уже второй раз встречаем мы этот день все в разных местах, и как-то невесело он проходит. Дай бог, чтобы встретить первый май на будущий год всем вместе. Вот была бы радость. И что-то сегодня очень рассментиментальничался.
Я все еще на промежуточной, хотя, очевидно, отсюда скоро уйдем. Живем здесь отлично. Опишу тебе свой вчерашний день – все дни похожи друг на друга. Меня разбудили на дежурство в 5 часов утра. Я сел, привязав к уху телефонную трубку. Во время дежурства, если только позволит свет, я всегда что-нибудь читаю, пишу и т. д. Часов в 9 поднялись ребята, стали готовить завтрак. На завтрак у нас жареная картошка на свином сале. Потом я часа полтора отдыхал, а затем пошел на склад, получил консервы и водку. Пришел к обеду. На обед – пшенная каша и опять жареная картошка. После обеда я готовил дрова на ночь. Потом опять дежурил. Часов в пять пили сладкий чай с сухарями. Ночью бегали исправлять порыв на линии. Я прожил здесь всю неделю, чувствую себя уже много лучше, чем на отдыхе. Хорошо бы пожить здесь дольше – я бы совсем поправился. А зимой я очень ослаб: пройду метров двадцать, лягу на снег, отдохну и опять иду. Но сейчас самочувствие у меня отличное. Только вот что-то опять долго нет ни от кого писем – все почта виновата.
Целую мамочка. Пишите. Женя».
«Победим эту сволочь, вернемся»
После ареста и расстрела отца и ссылки матери в 1937 г. Борис Кровицкий вместе с младшим братом Юрием оказался в Саратовском детском доме, где впоследствии работал воспитателем. 2 июля 1941 г. он добровольцем ушел на фронт. На протяжении четырех лет войны Борис отправлял письма матери в лагерь на станции Яя Томской железной дороги. Одно из них датировано 31 декабря 1942 г.
К весне 1945 г. Кровицкий дослужился до старшего лейтенанта и командовал взводом 530-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка в Польше и Восточной Пруссии. В ходе Берлинской операции он воевал на 1-м Украинском фронте. В последние дни апреля его полк, оставшись без поддержки пехоты, отражал попытки немецких войск вырваться из окружения в районе Луккенвальде, потеряв при этом половину личного состава и техники.
До Победы Кровицкий не дожил менее двух недель – в ночь на 30 апреля он погиб в рукопашном бою. Посмертно был награжден орденом Отечественной войны I степени. Апполония Кровицкая была реабилитирована в 1956 г. и пережила сына на 35 лет. Цикл писем Бориса Кровицкого лег в основу повести Абрама Вольфа «А до победы осталось полшага».
«Здравствуй, дорогая мама, получил сегодня твое большое письмо. Очень тяжело, дорогая мама, узнать, как трудно тебе, как ты страдаешь. Почему так? Я верю тому, что в конце концов все должно стать хорошо, – и вдруг оказывается, что дело так плохо.
Дорогая мама, я сделаю все, о чем ты пишешь. Неужели ты можешь думать, что твой сын из-за личных дел может оставить свою маму? Как ты это подумала? Ничто не помешает мне сделать все, что от меня зависит. Кроме того, и тебе я пошлю справку и сам сделаю. Обо мне только не волнуйся – это же лишняя трата времени, сил и здоровья – со мной ничего не случится. Милая мама, я тебя прошу – не волнуйся, когда от меня нет писем. Это значит, что я не могу написать, но не потому, что что-нибудь случилось. Все это очень тяжело – и твое здоровье. Но держись, мама. Будем делать все, но думаю, что все изменится. Этого Гитлера–сволочь разом кончать надо, как бы мы жили, если бы не эта война. Я сделаю все, чтобы свой долг выполнить и перед страной, и перед тобою.
Трудно так, мама. Но придет время – и все изменится. Победим эту сволочь, вернемся, соберемся все вместе – будет снова жизнь, настоящая, чудесная. И ты отдохнешь, мы будем жить по-молодому. Юрка-то растет. Галя пишет, все с Юлей Пышевой танцует (есть в детдоме такая воспитанница-пионервожатая). Ишь, мальчуган! Уже даже Галя говорит – кавалер, а она-то всех малышами считала и считает. Выросли твои сыновья, мама. Будут они жить не зря, и ты этого дождешься, и внучат и внуков дождешься. Только спокойнее, тверже будь. Крепко тебя целую, желаю спокойствия, здоровья, сил сохранить побольше для встречи. Твой старший сын Боря».
«Не пишите»
Это письмо Владимир Москаленко, родившийся в крестьянской семье в одном из украинских сел, отправил 27 августа 1941 г. матери в Сумскую область из госпиталя. В Красную армию его призвали еще в 1938‑м. С началом Великой Отечественной войны боец занимал должность начальника связи дивизиона в 20‑й мотострелковой бригаде. 23‑летний лейтенант погиб 27 июля 1942 г. в ходе битвы за Сталинград. Похоронен в братской могиле.
«Здравствуйте, мама!
Ваше долгожданное письмо получил 20 августа.
Я уже выздоровел, и на днях выписывают из госпиталя. Дают десятидневный отпуск при части.
Из Казани я вновь попаду в Ульяновск, а оттуда, очевидно, на фронт.
В Казани живут спокойно. Так, незнающий человек, что сейчас идет война, может совсем не заметить этого.
Продукты и вообще всякие товары имеются. Овощи и фрукты дорогие. Все время дождь. Что касается Михаила Федорова, то нигде его не видел. Вполне возможно, что он был со мной в одной дивизии и видел меня, но меня не затронул, что очень жаль.
Сейчас со мной в госпитале лежит мой земляк из Песок Белоп. р-на. Он тоже выходит из госпиталя. В первых числах августа я выслал вам телеграфом 400 руб. и просил Вас дать ответ телеграфом. Но ответа еще не получил. Передавайте привет всем родным и близким. Может быть, кто из них и обижается, что не пишу, – так пусть не обижаются: время не такое.
До свидания.
Не пишите».
«Война чередуется с природой»
Имануил Левин, владевший немецким языком, во время войны был переводчиком, офицером разведки и начальником следственной части разведотдела штаба 2-й Ударной армии. Это послание 19-летний юноша написал матери 13 апреля 1942 г. в колхоз «Октябрьская революция» Куйбышевской области (ныне – Самарская область). В 1944-м, уже в звании капитана, он получил орден «Отечественная война II степени» за «хорошую организацию работы следственной части по допросу пленных». В мирные годы Левин работал журналистом, сотрудничал с «Вечерней Москвой» и «Крокодилом», выпустил несколько юмористических книг и пьес о войне. Получил известность как автор мемуаров «Записки военного переводчика». Фронтовик прожил 70 лет.
«Здравствуй, дорогая мамуля!
Вот уже сколько времени не имею от тебя писем. Где ты, как ты живешь? Эти вопросы меня мучают каждый день. Папа писал мне, что собирается переезжать в Москву и взять тебя. Какое счастье было бы, если ему это удалось. Когда я, наконец, увижу тебя, Нину и Вадика! Кто знает, может быть, не так долго ждать.
Я по-прежнему жив, здоров, работаю. Наступила весна, стало совершенно тепло. Невольно вспоминаешь Москву, дачу и всех, всех близких. Но вот рядом с чириканьем пташек раздался оружейный залп, затем еще и еще. И так все время. Война чередуется с природой.
Но довольно философствовать. Не пугайся, что я с усами. Я же теперь казак. У меня лошадь, клинок и прочие казацкие принадлежности.
Крепко, крепко целую Има».
«Верь, мама, что я переживу все трудное»
Иван Тимофеев был призван в ряды Красной Армии Краснопресненским райвоенкоматом 9 июня 1941 г. После окончания школы младших лейтенантов в Калинине (ныне – Тверь) его направили на фронт. Боец служил в 1191-м стрелковом полку 358-й стрелковой дивизии. Это письмо Тимофеев направил матери в Москву 8 февраля 1943 г. Спустя полгода он получил получил ранение на Калининском фронте, а затем пропал без вести.
«Добрый день, мама!
Наконец-то я имею возможность написать тебе и сразу же сообщить новый адрес, который таков:
1746 полевая почта, часть 220
Тимофееву – мне.
Тебя, мама, конечно, интересует, почему адрес мой переменился. Связано это, как легко можно догадаться, с переменой моего местоположения. Несколько дней назад я покинул известный тебе город, промчался на поезде, прошелся пешечком, проехался на грузовике и прибыл в одну из прифронтовых деревень. Так птица вылетает из клетки на волю! По правде сказать, надоело мне сохнуть в известном тебе городе. Теперь я обрел самостоятельность и волю, теперь я могу пройтись по белому свету без увольнительной записки! С переменой адреса переменилось и мое военное звание. Отныне я стал командиром – чем и могу похвастаться, мама!
Сейчас я живу, мама, весьма неплохо: питаюсь вполне прилично, получаю масло, табак (и “легкий, и махорку”), иногда попиваю молочко и даже не так давно попробовал жареной картошки, которая показалась мне царем всех кушаний.
Живот мой теперь наладился. На него, как ни странно, благоприятное действие оказал самый простой деревенский квас: после того как я его попил, мне стало очень хорошо.
Все хорошо, мама, но меня сильно беспокоит твоя жизнь. Я знаю, что тебе трудно одной, я знаю, что ты много теряешь (и совсем напрасно) нервов, волнуясь по мне, воображая обо мне страшные вещи – таких, каких со мной и вовсе не случится. Верь, мама, что я переживу все трудное, что буду здоров и даже здоровее, чем был, ибо суровая жизнь воина закаляет и дух, и тело. Верь, мамка, что час победы будет часом нашего свидания! Я вернусь к шуму родной Москвы, я вернусь к тебе!
Не в далеком будущем (а именно в этом месяце) у меня будут порядочные деньги. Я думаю, что они мне совершенно не нужны. Я перешлю их тебе. Ты должна будешь тут же сообщить, получила ли их.
Пиши мне чаще, мамуся.
Крепко, крепко целую. Твой сын».
«Тебе кажется, во мне произошел душевный перелом»
Железнодорожник Вадим Захаров был призван в Красную Армию 26 марта 1942 г. и направлен в Львовское пехотное училище. После окончания заведения по укороченной программе его определили в 69-й гвардейский стрелковый полк 21-й гвардейской стрелковой дивизии. Это послание для матери боец написал 8 ноября 1942 г. Захаров был убит 15 октября 1943 г. во время Невельской наступательной операции в Калининской области (ныне – Тверская область).
«Здравствуй, моя горячо любимая!
Получил твое письмо, в котором ты сообщаешь о получении моего последнего письма. После этого отослал открытку уже отсюда, с фронта.
Тебе кажется, что во мне произошел какой‑то душевный перелом: погоня за званиями. Напрасно, родненькая, тебе пришла в голову такая мысль. Звание это очень маленькое, и на него не стоит обращать внимания. Да я об этом уж давно и позабыл. И вообще, так быстро душевных переломов не бывает.
Советы твои я все помню и исполняю. Большое спасибо тебе за посылочку. Все очень умно и хорошо предусмотрено, но больше ничего не посылай, т. к. дела здесь военные, да я и всем обеспечен.
Кушаю, можно сказать, сколько хочу. Одет тепло: в валенках, получил фланелевые и толстые суконные портянки, теплое белье, телогрейку с ватными брюками. Как видишь, беспокоиться за меня не стоит, а вот за сладенькое – очень благодарствую.
Продавать мое, если нужно, можешь все – это дело наживное. Велосипед же у меня – вроде как память бабуси; когда поедешь к ней, не забывай кланяться.
Сам же я мыслями вечно с вами. И всегда помню о вас. От папы ничего ни разу не получил. Почему он не пишет?
Постарайся устроиться в своей комнатке. Думаю, что в своем углу тебе будет лучше. Владимира последнее время не видел, но через других получал от него приветы.
Не удивляйся моим каракулям и ошибкам, т. к. пишу в полутьме.
Привет всем. Крепко, горячо, бесконечно обнимаю и целую тебя. Помни, что мысли мои вечно с тобой. До скорого свиданья.
Твой любящий
Дима.
Тетка меня также не забывает: от нее недавно получил открыточку, пишет, чтобы ждал посылочку. Больше ни от кого ничего не получаю, да и сам почти, кроме как вам, никому не пишу. Посылки, как получу, сейчас же сообщу.
Да, посылал на тебя сотню – получала ли ты ее?
Ну, еще разок хочется тебя горячо обнять и поцеловать. Пиши чаще, до нашей счастливой встречи, до скорого свиданья.
Папе пишу отдельно».
«Я не скучаю, чего желаю и вам»
Владимир Петров сражался в составе 1340-го стрелкового полка 234-й Ярославской коммунистической дивизии разведчиком. Участвовал в обороне Москвы, в боях на Смоленщине, дважды был ранен. В апреле 1944 г. был уволен в запас, после чего работал военруком в Рыбинском райвоенкомате. За боевые отличия был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
«Здравствуйте, мои дорогие родители, Мама и Папа.
Пишу вам ответ на ваше письмо и записку. Денег пока мне не надо, живу пока ничего. Мама, вы спрашиваете, вместе ли я с Сашей Суриковым, да вместе, даже спим вместе. Пишу вам о себе: подъем в 6 ч. утра. Отбой в 11 вечера, есть обычные выходные дни. Дали полотенце, много дают сахара, махорки. Мы вместе с Сашей отдали по 70 руб. на построение танков.
Мои дорогие родители, напишите о вашем здоровье. Мама, работаешь ли ты на фабрике. И напиши, уехал ли папа или нет в Уфу, и как его здоровье. Я не скучаю, чего желаю и вам. Писать больше нечего.
Пишу о своих успехах, о боевой подготовке. Стрелял … патронами. Из 30 возложенных выбил 27. Моя специальность – пулеметчик. Пока, до свидания».