«Выросли твои сыновья»: что писали советские солдаты своим матерям

Я все еще на промежуточной, хотя, очевидно, отсюда скоро уйдем. Живем здесь отлично. Опишу тебе свой вчерашний день – все дни похожи друг на друга. Меня разбудили на дежурство в 5 часов утра. Я сел, привязав к уху телефонную трубку. Во время дежурства, если только позволит свет, я всегда что-нибудь читаю, пишу и т. д. Часов в 9 поднялись ребята, стали готовить завтрак. На завтрак у нас жареная картошка на свином сале. Потом я часа полтора отдыхал, а затем пошел на склад, получил консервы и водку. Пришел к обеду. На обед – пшенная каша и опять жареная картошка. После обеда я готовил дрова на ночь. Потом опять дежурил. Часов в пять пили сладкий чай с сухарями. Ночью бегали исправлять порыв на линии. Я прожил здесь всю неделю, чувствую себя уже много лучше, чем на отдыхе. Хорошо бы пожить здесь дольше – я бы совсем поправился. А зимой я очень ослаб: пройду метров двадцать, лягу на снег, отдохну и опять иду. Но сейчас самочувствие у меня отличное. Только вот что-то опять долго нет ни от кого писем – все почта виновата.