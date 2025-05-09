«Отпразднуй так, чтобы все дрожало»: какими были письма Победы

Вот он день, который мы ждали почти четыре года, – солнечный День Победы! Даже паршивая Кенигсбергская погода и то уступила. Солнце сияет. Сейчас мы сидели на скамейке во дворе и, как говорится, «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». А ночь была звездной и свежей. В два часа ночи дневальный поднял нас и объявил радостную весть – за окном уже гремели залпы. Мы тоже выскочили на улицу в одних нижних рубашках и брюках, не замечая ночной свежести, и встали в ряд. Три раза во всю глотку гаркнули «ура» и дула автоматов поднялись в небо. Я, как и 1 мая, вогнал обойму трассирующих патронов. Сверкнуло пламя, грохнул залп, и мне вспомнилось, как около месяца назад, точно последний раз, слышался рев наших девушек и струи пламени летели в небо. Теперь все осталось позади и многие из нас с изумлением задают вопрос «Неужели я перенес четыре таких года».