«Отпразднуй так, чтобы все дрожало»: какими были письма Победы

«Отпразднуй так, чтобы все дрожало»: какими были письма ПобедыЧем советские граждане делились после окончания Великой Отечественной войны
В день 80-летия Победы «Ведомости» вместе с Музеем Победы знакомят читателей с письмами участников Великой Отечественной войны, которые узнали долгожданную новость об ее окончании. Эмоции, переполнявшие сердца советских граждан, – от первого лица.
«Придется заново строить жизнь»
Дорогая, любимая мамусенька!
Вот и настал тот долгожданный день – День Победы. Несмотря на то, что его ждали ежедневно, получилось очень неожиданно. До часу ночи были ранения, слышались отдаленные звуки канонады – в общем шла война. Я только уснула, как вдруг слышу над окнами невероятную пальбу из всех видов оружий.
Не поняв спросонья, в чем делом, я, механически одевшись по тревоге и вооружившись «до зубов», выбежала на улицу (думала, что высадился десант – были такие попытки), но когда увидела, что все небо усеяно разноцветными ракетами, кругом раздаются радостные крики, то невольно вспомнила Севастополь (совпадение – 9/V 1944 г. в это же время также стихийно открылся град в честь взятия Севастополя) и поняла, что это конец войне.
Описать свое состояние и чувство не могу – нет, кажется, таких слов. Ведь только подумаешь, что это конец всем лишениям и начало жизни, настоящей, человеческой… Я знаю, что предстоит еще много трудностей впереди, что придется заново строить жизнь, но это только радует, а не пугает.
Мамусенька, теперь осталось каких-нибудь 2-3 месяца (правда, они будут казаться годами…) и мы с тобой встретимся и никогда уже больше не разлучимся, никогда! Мне кажется, что это безразлично, лишь бы вместе. Да! Но лучше где-нибудь на юге. Мне будет трудновато демобилизоваться – оставляют в кадрах, но мне не хочется, а этого иногда достаточно… Жду твоего совета. Надеюсь, победа оказала целебное действие – все вы здоровы, счастливы и бодры.
Целуй за меня всех крепко, крепко
P.S. Шлю справку о наградах.
Может быть, пригодится.
«Жду радостной встречи»
Милый Шуренок!
Спешу и я тебя издалека поздравить.
Тебя с днем нашей замечательной победы! Я здоров. Крепко обнимаю тебя, целую и жду радостной встречи.
«Надменные фрицы идут колоннами»
С Победой!
Дорогие Нина и Лида! Наконец-то наступил долгожданный час. Я представляю ликование всего русского народа, заслуженно добившихся такой победы своим самоотверженным трудом в тылу и храбростью, отвагой и геройством на фронте. И вот вчера эти надменные фрицы, разоруженные, с палочками из березы, идут колоннами «Nach Moskau», уже побитые и оплеванные. Сколько всяких трофеев осталось в наших руках. Наши солдаты и офицеры забирают все, что попадается им под рукой. Я от этих трофеев воздержался. Ну вот теперь, дорогие мои, я думаю, что вы успокоитесь по отношению Толи? Он в апреле писал мне, что ему до окончания школы осталось 2 месяца. И так окончание войны его застало в школе.
Все хорошо. Жаль только наших двух Борисов – Александровича, о котором пока еще нет известий, и – Сергеевича, который остался без ноги. Ну что делать.. Видно, от судьбы никуда не уйдешь. До скорого свидания, крепко вас обнимаю и целую.
Любящий вас дядя Сережа.
«Радость льет через край»
Настуся, дорогая – с победой!
Обнимаю тебя, целую, поздравляю! Радость льет через край, скоро встреча!
Пишу большое письмо, Ларка.
«Какова ваша ближайшая задача? Обеспечить встречу водкой»
Дорогие мама и Тоня!
Поздравляю вас с праздником Победы.
Война кончилась. Теперь уже скоро наверняка встретимся. Вот и наступил на нашей улице праздник. Я сейчас нахожусь на заготовке дров для госпиталя. Адрес немного изменился. Ленинград, 167 п/я 752 – лес. Шмелеву.
Коле, Лиде, Лерочке и Юре, передавайте мои поздравления с победой. Адрес их я не знаю, а то написал бы сам.
Какова ваша ближайшая задача? Обеспечить встречу водкой, да побольше. Вот все.
Крепко целую. Виктор.
«Остались позади невзгоды войны»
Добрый день, Надюша!
Поздравляю тебя, твою маму, сестр Киру и Иру с днем окончательной победы над ненавистным врагом. И желаю скорой встречи с близкими, родными и знакомыми. Этот день каждый из нас ждал с нетерпением в течение 4 лет, каждый из нас для приближения этого дня отдавал все, что он мог дать, и сегодня этот день пришел.
Остались позади невзгоды войны. Сегодня мы вправе поднять бокалы вина за победу, которую вместе с Родиной мы завоевали. И почтить светлую память родных, друзей, которых среди нас нет. Надя, этот день отпразднуй так, чтобы все дрожало. Чтобы наши недруги знали, что мы можем не только жертвовать все для Победы, но также и отпраздновать ее, и пусть темно им будет.
«Счастливы же люди, которые остались в живых»
Добрый день, мои дорогие!!!
Я жив и здоров, получил письмо за 16.4.45. Много раз благодарен.
Вот пришел долгожданный радостный день – День Победы!! над фашистскими захватчиками. Счастливы же люди, которые остались в живых в этой кровопролитной бойне. Счастлив и я, что в числе счастливых. В дальнейшем обещаю вести себя, как говорится, не терять силу воли и трезвость, и когда прикажут вернуться к вам и осуществить свою четырехлетнюю мечту, быть с вами вместе и зажить многой человеческой жизнью и, главное, вывести наших детишек на путь-дороженьку…
Много переживаю и за вас, если удастся и буду в состоянии, может быть, помогу. Но смотри сама. Мейделе, там выворачивайся. Располагать на солдатскую помощь не приходится, а побыть тебе самой, надо предполагать, что пара месяцев еще придется. Пиши почаще писем и обо всем, будь здорова. Целую тебя, много-много раз. Целуй детей за меня. Привет родным и знакомым. До скорого свидания.
«Скучновато будет менять кипучую боевую деятельность»
Родные мои, горячо любимые!!!
Вот он день, который мы ждали почти четыре года, – солнечный День Победы! Даже паршивая Кенигсбергская погода и то уступила. Солнце сияет. Сейчас мы сидели на скамейке во дворе и, как говорится, «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». А ночь была звездной и свежей. В два часа ночи дневальный поднял нас и объявил радостную весть – за окном уже гремели залпы. Мы тоже выскочили на улицу в одних нижних рубашках и брюках, не замечая ночной свежести, и встали в ряд. Три раза во всю глотку гаркнули «ура» и дула автоматов поднялись в небо. Я, как и 1 мая, вогнал обойму трассирующих патронов. Сверкнуло пламя, грохнул залп, и мне вспомнилось, как около месяца назад, точно последний раз, слышался рев наших девушек и струи пламени летели в небо. Теперь все осталось позади и многие из нас с изумлением задают вопрос «Неужели я перенес четыре таких года».
Когда же я увижу вас мои родные – не знаю.
Но важно теперь, что увижу – увижу непременно, увижу без сомнения! Очень бы хотелось в этот радостный день получить от вас хоть письмишко, но с почтой опять какие-то непонятные кандибоберы. Ну я уверена, что вы рады за меня. Так поднимите чарку дороже за жизнь! За Победу! За нашу будущую встречу! А я приеду когда-нибудь! Сегодня мы гуляем и празднуем, как и вся страна – завтра начнутся наши будни. Скучновато будет менять кипучую боевую деятельность на переливание из пустого в порожнее, но важнее, что убийство людей закончилось. Где еще придется нам побывать, неизвестно, но не все ли равно. Ну как будто и все, мои родные. Передайте мои горячие гвардейские поздравления всем родным, знакомым, соседям по квартире. Сейчас без передыху напишу всем-всем, кому пишу. Пишите жду.
Крепко-крепко вас целую и бесчестно обнимаю.