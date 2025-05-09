Память о подвиге и уроки истории: чему учит Победа в Великой Отечественной войне

Прежде всего, предлагаю зафиксировать главное. Победа в Великой Отечественной войне – это не просто военный триумф, коих много в славной истории России. Это символ несгибаемой воли народов Советского Союза, подвиг миллионов людей, ценой самопожертвования защитивших человечество от ужаса нацизма. В ходе войны страна прошла различные этапы. Назову ключевые: битва за Москву (осень 1941 – весна 1942 гг.), когда германскому вермахту впервые было нанесено крупное поражение во Второй Мировой войне; переломное сражение за Сталинград (июль 1942 – февраль 1943 гг.), где красноармейцы сражались не то что за каждый дом, а за каждый этаж; сражение на Курской дуге (июль – август 1943 гг.); стратегическая наступательная операция советских войск «Багратион» (июнь – август 1944 г.), приведшая к полному разгрому группы армий «Центр» и освобождению Белоруссии, части Прибалтики и восточной Польши и, конечно же, штурм Берлина (апрель – май 1945 г.).