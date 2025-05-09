Память о подвиге и уроки истории: чему учит Победа в Великой Отечественной войне

Память о подвиге и уроки истории: чему учит Победа в Великой Отечественной войнеЭто не только историческое наследие, но и нравственный ориентир
В 2025 г. – 80 лет со дня Великой Победы. Для граждан России и государств на пространстве бывшего Советского Союза 9 мая – святой день. День всеобщей радости, гордости. И памяти. Памяти о том, как восемь десятков лет назад отцы и деды одолели нацистскую машину смерти. Поколение победителей подарило нам, их потомкам, главное – возможность жить. Жить свободно. Юбилей – это еще и напоминание о реальности сегодняшнего дня. Повод для размышлений, в какой точке мы находимся, и как через оптику Великой Отечественной и в целом Второй Мировой войны смотрятся современные международные отношения.
Прежде всего, предлагаю зафиксировать главное. Победа в Великой Отечественной войне – это не просто военный триумф, коих много в славной истории России. Это символ несгибаемой воли народов Советского Союза, подвиг миллионов людей, ценой самопожертвования защитивших человечество от ужаса нацизма. В ходе войны страна прошла различные этапы. Назову ключевые: битва за Москву (осень 1941 – весна 1942 гг.), когда германскому вермахту впервые было нанесено крупное поражение во Второй Мировой войне; переломное сражение за Сталинград (июль 1942 – февраль 1943 гг.), где красноармейцы сражались не то что за каждый дом, а за каждый этаж; сражение на Курской дуге (июль – август 1943 гг.); стратегическая наступательная операция советских войск «Багратион» (июнь – август 1944 г.), приведшая к полному разгрому группы армий «Центр» и освобождению Белоруссии, части Прибалтики и восточной Польши и, конечно же, штурм Берлина (апрель – май 1945 г.).
Подписание 8 мая (по московскому времени 9 мая) в Карлсхорсте акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии стало новой точкой отсчета мировой истории, разделившей течение времени на «до» и «после». Разгром германского нацизма и последующее сокрушение японского милитаризма при решающей роли СССР стало (явилось) прологом к формированию нового миропорядка, становой конструкцией которого стала Организация Объединенных Наций. ООН – по-прежнему опорная институциональная структура многосторонней дипломатии, всепогодная площадка межгосударственного общения, альтернативы которой нет. Россия, как постоянный член Совета Безопасности, в полной мере привержена верховенству Устава ООН, не приемлет попыток подменить функционал Всемирной Организации т. н. «порядком, основанным на правилах» (которых, никто не видел и не читал).
Вместе с тем приходится констатировать – в последние годы в ряде западных государств пытаются пересмотреть, переиначить на свой лад итоги Второй мировой войны. Роль Красной Армии в освобождении Европы намеренно принижается. Стоящие у руля элиты фальсифицируют историю, пытаются отмыть палачей и приравнять их к жертвам. Цель очевидна – оправдать разгулявшуюся в последние годы русофобию, а также заретушировать свое постыдное прошлое, поддержку элитами Запада нацизма с момента его прихода к власти, Мюнхенский сговор, продолжительное натравливание Гитлера на СССР под соусом «борьбы с большевизмом».
Подобные попытки не будут иметь успеха. Третий рейх совершил такое, о чём невозможно забыть. Режим Гитлера повинен в геноциде русских и всех народов Советского Союза. И этом фоне особенно кощунственно смотрятся заявления из Берлина, где, вероятно, решили, что, вместо покаяния, проще попробовать перелистнуть позорную страницу собственной истории. Более того, как утверждает новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пришло время «снова брать на себя ответственность – в Европе и в мире». Стоит напомнить, чем всегда для народа Германии исторически заканчивались подобные «тевтонские мечтания» его правителей.
На Украине незаконно узурпировавший власть режим обнуляет общую память о подвигах предков. Более того, на государственном уровне прославляет гитлеровских зверей-коллаборационистов в лице Бандеры, Шухевича и подобной им мерзости. Политика героизации преступников прошлого привела к появлению их почитателей в настоящем. Фанатики-неонацисты терроризируют население, запрещая память не только о 9 мая, но и о подлинных корнях украинского народа, насаждая ему вирус «галицийских мутаций», выведенный еще в кайзеровской Германии и цесарской Австро-Венгрии и усиленный гиммлеровскими идеологами Третьего Рейха.
Как посол России в Канаде, не могу не вспомнить весомую деталь Второй Мировой – советско-канадское боевое братство. Фундаментом сотрудничества тогда служил «мост мужества» – северные конвои в Арктике, осуществлявшиеся из портов Канады (и Великобритании) в Архангельск и Мурманск. Эти морские караваны доставляли в Советский Союз крайне важные для фронта и тыла грузы – военную технику, боеприпасы, продовольствие, сырье, медикаменты.
Северные маршруты были одними из самых опасных. Конвои проходили через холодные и бурные воды Атлантики, где на них охотились немецкие подводные лодки, бомбардировщики и надводные корабли. Несмотря на высокий риск и тяжелейшие условия арктических морей, канадские моряки проявили высочайший профессионализм и отвагу. Многие из них заплатили за эти рейсы своими жизнями. Русский народ помнит этот подвиг. Мемориалы и архивные свидетельства хранят имена тех, кто плечом к плечу сражался против нацизма за свободу и справедливость.
Торжественная юбилейная дата и почитание подвига героев требуют особенной честности от современных властей в Оттаве. Речь о признании того, что после войны не все из лагеря антигитлеровской коалиции продолжали придерживаться высоких моральных стандартов. Десятилетиями в «стране кленового листа» и в целом на Западе от широкой общественности скрывался факт предоставления там убежища нацистским преступникам и коллаборационистам.
Так, в Канаду после 1945 г. эмигрировали десятки тысяч выходцев из Центральной и Восточной Европы, среди которых выявлены преступники из СС (включая украинскую дивизию «Галичина») и вспомогательных карательных подразделений этой преступной организации, коллаборационисты, участники массовых казней гражданского населения на территории Советского Союза. Некоторые из них скрылись под чужими именами, другие вполне открыто продолжали общественную и профессиональную деятельность, становясь профессорами, политиками и бизнесменами.
Попытки Советского Союза, а позднее и России добиться правосудия по отношению к таким лицам неоднократно наталкивались на равнодушие или прямое политическое сопротивление. Даже в тех случаях, когда доказательства преступлений были неоспоримыми, вопрос экстрадиции либо блокировался, либо откладывался до «биологического ухода» обвиняемого.
Пример Владимир Катрюка, бывшего члена батальона СС, причастного к сожжению белорусской деревни Хатынь, стал одним из символов безнаказанности. Он прожил в Канаде более 60 лет и умер, так и не понеся ответственности за совершенные преступления. Избежал правосудия и нацистский палач Гельмут Оберлендер, участвовавший в 1942 г. в уничтожении воспитанников Ейского детского дома. Сегодня доживает в Канаде свой век Ярослав Гунька, которому в сентябре 2023 г. рукоплескал в канадском парламенте бывший премьер Джастин Трюдо в присутствии приехавшего в Оттаву Владимира Зеленского.
На наши неоднократные запросы об экстрадиции власти отвечают отказом, а сами призвать к ответу не хотят. Нарушая тем самым международный принцип «выдавай или суди сам». И лицемерно как бы забывая, что преступления против человечности не имеют срока давности.
Многие же имена палачей вообще засекречены до сих пор. Именно поэтому мы солидарны с требованием прогрессивных канадских общественников рассекретить выводы т.н. Комиссии Жюля Дешена 1986 г., которая в свое время поименно выявила преступников, укрывшихся на «кленовой территории». Правда должна восторжествовать.
Великая Победа – это не только историческое наследие, но и нравственный ориентир. Она учит различать добро и зло, называет вещи своими именами, не терпит политической конъюнктуры. Мы признательны тем, кто сражался с нацизмом на всех фронтах – и на полях сражений, и в тылу, и в арктических водах Северных конвоев. Но мы вправе говорить открыто о случаях, когда правосудие было предано, а историческая ответственность подменена политическими интересами.
Сегодня, спустя восемь десятилетий, вопросы исторической правды остаются все также актуальными. Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, реабилитации коллаборационистов, искажения роли русского народа и народов Советского Союза в разгроме нацизма требуют решительного отпора. Только честная, беспристрастная оценка событий прошлого может стать основой для подлинного международного взаимопонимания и мира.
Пусть память о подвиге живет вечно. Пусть правда о войне будет известна новым поколениям. И пусть никогда не будет забыта цена, которую мы заплатили народы за право жить в мире и свободе. Никто не забыт, ничто не забыто!