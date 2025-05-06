В Москве состоялась премьера военной драмы «Группа крови»

Генеральный продюсер «Триикс медиа» Инесса Юрченко назвала проект одним из самых знаковых для компании. Она поблагодарила всех участников съемочного процесса, особо отметив вклад юных актеров, которые, по ее словам, не просто играли свои роли, а проживали трагические события тех лет. В проекте приняли участие более 350 детей. «Опыт этой картины показал, что когда русские люди объединены идеей, болью и состраданием, – мы просто непобедимы», – сказала Юрченко.