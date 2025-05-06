В Москве состоялась премьера военной драмы «Группа крови»Съемки фильма о концлагерях для детей проходили на берегу Ладоги у Дороги жизни
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 5 мая прошел премьерный показ военной драмы «Группа крови». Это проект кинокомпании «Триикс медиа», созданный при поддержке Фонда кино, «Газпром-медиа холдинга», Российского военно-исторического общества и «Движения первых».
Фильм выйдет в широкий прокат 8 мая 2025 г. Премьера состоялась в кинотеатре «Синема парк Мосфильм». Картину сняли в рамках просветительского проекта «Без срока давности». В ней рассказано о малоизвестной странице войны: детских донорских концлагерях в оккупированной немцами Ленинградской области.
Действие картины разворачивается в 1943 г. в Вырице Гатчинского района, где нацисты организовали один из так называемых «детских приютов». Для содержавшихся там сирот, помимо голода, холода, изнурительного труда, самым страшным было стать донорами крови для раненых солдат вермахта.
Имена персонажей соответствуют реальным, отмечают представители проекта. Съемки проходили на берегу Ладоги у Дороги жизни, имеющей символическое значение для блокадного Ленинграда.
Генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» и продюсер фильма Александр Жаров, выступая на премьере, подчеркнул: «Этот фильм нужно смотреть, потому что мы не имеем права забывать о преступлениях фашистов во время Великой Отечественной войны». По его словам, картина производит сильное эмоциональное впечатление, напоминая о 18 млн погибших мирных жителей и военнопленных, среди которых были миллионы детей.
«Группа крови» обнажает подлую нечеловеческую сущность нацистской идеологии», – отметил Жаров.
Генеральный продюсер «Триикс медиа» Инесса Юрченко назвала проект одним из самых знаковых для компании. Она поблагодарила всех участников съемочного процесса, особо отметив вклад юных актеров, которые, по ее словам, не просто играли свои роли, а проживали трагические события тех лет. В проекте приняли участие более 350 детей. «Опыт этой картины показал, что когда русские люди объединены идеей, болью и состраданием, – мы просто непобедимы», – сказала Юрченко.
Создатели картины осознают, что находятся в ответе за подрастающее поколение, считает генеральный продюсер кинокомпании «Триикс медиа» Сергей Щеглов. «Поэтому мы просто обязаны снимать такие фильмы, рассказывать и показывать правду, поскольку через искусство кинематографа можно достучаться до сердца каждого человека», – отметил он. Щеглов напомнил, что съемочная группа ранее работала над военными драмами «Солнцепек», «Небо», «Ржев» и «Зоя».
Бюджет новой картины составил 231 млн руб., отметили представители «Триикс медиа».
В премьерном показе также участвовали режиссер Максим Бриус, актеры Карина Андоленко, Петар Зекавица, Леонид Громов, Максим Радугин, Екатерина Домашенко и др. Гостями премьеры стали помощник президента и глава РВИО Владимир Мединский, а также Александр Цыпкин, Тина Канделаки, Вадим Верещагин, Василий Конов и др.