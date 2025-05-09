Парад на Камчатке открыл начало празднований 80-летия Победы в России
В Петропавловске-Камчатском 9 мая прошел парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия начались в 10:00 по местному времени (01:00 мск).
Парад открыли курсанты Камчатского государственного технического университета, за ними прошла рота почетного караула.
В этом году в праздничном шествии приняли участие около 1 100 военнослужащих, включая представителей Пограничного управления ФСБ, Росгвардии, МЧС и УМВД. Особенностью парада стало участие женщин-военнослужащих и юных казаков из профильных классов, которые впервые прошли в составе колонны.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на параде Победы в Москве прибудут присутствовать лидеры 29 стран. В частности, речь о трех официальных визитах: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. С 7 по 10 мая президент Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.