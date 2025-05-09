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Парад на Камчатке открыл начало празднований 80-летия Победы в России

Ведомости

В Петропавловске-Камчатском 9 мая прошел парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия начались в 10:00 по местному времени (01:00 мск).

Парад открыли курсанты Камчатского государственного технического университета, за ними прошла рота почетного караула.

В этом году в праздничном шествии приняли участие около 1 100 военнослужащих, включая представителей Пограничного управления ФСБ, Росгвардии, МЧС и УМВД. Особенностью парада стало участие женщин-военнослужащих и юных казаков из профильных классов, которые впервые прошли в составе колонны.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на параде Победы в Москве прибудут присутствовать лидеры 29 стран. В частности, речь о трех официальных визитах: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. С 7 по 10 мая президент Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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