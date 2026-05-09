Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
Глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Он выразил глубокое уважение ветеранам войны, а также пожелал Путину крепкого здоровья и успехов «в ответственной работе по защите достоинства и интересов России».
«Надеюсь, что на пути братского русского народа всегда будут одни победа и слава», – говорится в поздравлении.
Ким Чен Ын подтвердил, что Пхеньян придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству союзнического характера, а также заверил, что республика готова неизменно укреплять и развивать эти отношения.
Последний раз Путин и Ким Чен Ын беседовали лично 3 сентября 2025 г. в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и победы китайского народа в войне против Японии. Переговоры продолжалась немногим более 2,5 часа.
В ходе беседы президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна имеют особый характер, и отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын в ответ заявил, что КНДР всегда будет готова оказать помощь РФ, назвав этот долг «братским».