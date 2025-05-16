Подкаст «Ведомостей»: Как сухой закон Горбачева повлиял на людей и вино?Обсуждаем с экспертами 40 лет антиалкогольной кампании
Последний год тема №1 для многих регионов – борьба с алкоголем и его потреблением, причем на самом высоком уровне. Минздрав поддерживает.
Последняя советская антиалкогольная кампания была запущена 40 лет назад. Как политика замещения крепкого алкоголя вином превратилась в сухой закон? Что случилось с виноградниками? Как это отразилось на потреблении советского человека и экономике страны?
Об этом говорят в нашем обновленном подкасте ведущая Наталья Семенихина, руководитель проекта Wine Retail Александр Ставцев и эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырёв.