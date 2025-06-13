Почему в России упали продажи электромобилей?

Продажи электрокаров падают с мая прошлого года – тогда рынок просел более чем вдвое. В мае этого года россияне купили всего 786 таких машин. Что нужно сделать, чтобы рынок электромобилей сформировался в России? Когда мы все пересядем на них? Сколько электромобилей можно увидеть у Байкала?