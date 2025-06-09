Продажи электромобилей рухнули почти в 3 раза в 2025 году

Большая часть продаж за пять месяцев пришлась на китайский Zeekr, который поступает в страну альтернативным импортом – т. е. завозится либо юрлицами без разрешения правообладателя, либо физлицами. Всего за отчетный период был продан 1191 электрокар этой марки – в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. На 2-м месте – российский Evolute (374 авто, падение на 48%), на 3-м – Avatr (318 шт., -15%), на 4-м – Ora (бренд Great Wall) с результатом 218 электромобилей (рост в 2,4 раза). Замыкает пятерку лидеров «Москвич», который продал 217 машин (снижение в 3 раза).