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Продажи электромобилей рухнули почти в 3 раза в 2025 году

Власти за последний год предприняли действия для ограничения импорта, считают эксперты
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Большая часть продаж за пять месяцев пришлась на китайский Zeekr, который поступает в страну альтернативным импортом – т. е. завозится либо юрлицами без разрешения правообладателя, либо физлицами. Всего за отчетный период был продан 1191 электрокар этой марки – в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. На 2-м месте – российский Evolute (374 авто, падение на 48%), на 3-м – Avatr (318 шт., -15%), на 4-м – Ora (бренд Great Wall) с результатом 218 электромобилей (рост в 2,4 раза). Замыкает пятерку лидеров «Москвич», который продал 217 машин (снижение в 3 раза).

Самым популярным электромобилем у россиян по итогам пяти месяцев и мая стал Zeekr 001. Всего в январе – мае были проданы 644 такие машины – в 4 раза меньше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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