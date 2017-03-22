Число осужденных за экстремистские высказывания снизилось впервые с 2011 года

Аналитический центр «Сова» впервые с 2011 г. зафиксировал снижение числа осужденных за публичные высказывания по антиэкстремистским статьям УК. В 2016 г. было вынесено не менее 181 такого приговора против 198 человек, тогда как в 2015 г. – не менее 204 приговоров в отношении 213 человек, говорится в ежегодном докладе «Совы». В большинстве случаев применялась ст. 282 о возбуждении ненависти (173 осужденных) и ст. 280 о призывах к экстремизму (22 осужденных). Эксперты полагают, что это может быть обусловлено постепенным ослаблением мобилизационного настроя, связанного с событиями на Украине, и с подавлением ультраправого движения. Большая часть приговоров вынесена за материалы в интернете, подавляющее большинство осужденных – пользователи «В контакте», сделавшие репосты. Директор «Совы» Александр Верховский считает снижение несущественным, поскольку в 2015 г. был резкий скачок подобных дел. При этом «Сова» фиксирует снижение числа осужденных к реальному лишению свободы за публичные высказывания.

Приговоров за насильственные преступления по мотиву ненависти тоже стало меньше: в 15 регионах было вынесено не менее 19 таких приговоров (в 2015 г. – 25 приговоров в 19 регионах), признаны виновными 44 человека (в 2015 г. – 61 человек). Но если число осужденных по уголовным делам медленно, но снижается, то количество наказанных по административным делам заметно растет. По ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики привлечено к ответственности 128 человек (против 73 в 2015 г.), по ст. 20.29 о производстве и распространении экстремистских материалов – 161 человек (в 2015 г. – 61).

Судят меньше 19 приговоров в отношении 20 человек, которые «Сова» считает неправомерными, вынесено в 2016 г. по антиэкстремистским уголовным статьям. Годом ранее было вынесено 24 приговора против 29 человек

Репрессивное правоприменение по делам об экстремизме начинает отходить в прошлое, но появляется больше профилактических – в понимании правоохранителей – методов, считает эксперт центра «Сова» Наталия Юдина. С этим, по ее мнению, связан и рост числа материалов, блокируемых в интернете во внесудебном порядке: если в 2015 г. в этот реестр было внесено 133 сайта, то в 2016 г. уже 923 ресурса (прежде всего за счет радикальных исламистских материалов).

Увязывать колебание числа осужденных и административных дел с деятельностью правоохранительных органов было бы неправильно, возражает зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев: «Количество влияющих факторов очень велико, и работа правоохранительных органов занимает весьма незначительную долю».

Нет ощущения, что уголовное преследование за высказывания в интернете идет на спад, говорит адвокат «Агоры» Дамир Гайнутдинов: «Скорее власти стали использовать уголовное преследование с большей осторожностью, чем раньше, а упор делается на ограничение распространения информации с помощью блокировок и административные дела. Административкой проще отчитываться, она дешевле в производстве – с 2012 г. идет экспоненциальный рост, в частности по статьям о распространении экстремистских материалов или о демонстрации свастики». «Агора» также фиксирует больше приговоров к реальному лишению свободы по экстремистским делам, связанным с интернетом, добавляет эксперт: «В наш мониторинг в 2015 г. попало 18 таких дел, а в 2016 г. уже 32 с учетом статьи об оправдании терроризма. Видимо, власти поощряют самоцензуру, чтобы люди боялись репостить и расшаривать информацию».