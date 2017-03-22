«Народный профсоюз» поборется за православные ценности

Создать политическое движение, основанное на православных ценностях, добиться его официальной регистрации и отменить норму закона «О политических партиях», запрещающую создание партий по признаку религиозной принадлежности, – такие задачи обозначили протоиерей Всеволод Чаплин, член Общественной палаты Сергей Егоров, политолог Сергей Марков и политик Сергей Бабурин на прошедшей в среду пресс-конференции в связи с учреждением «Народного профсоюза России».

Авторы проекта поясняют, что в силу законодательных ограничений они вынуждены создавать не партию, а профсоюз, который станет первым шагом к формированию христианского политического движения. «Оно будет напрямую разговаривать с государством, минуя диалог с парламентскими партиями, не претворяющими волю народа в жизнь», – подчеркивает бывший депутат Госдумы трех созывов Бабурин. Егоров полагает, что существующим общественным движениям и профсоюзам не нужны посредники между ними и Кремлем, поскольку «они уже самодостаточные». На выборах разных уровней новый профсоюз поддержит кандидатов, которые будут придерживаться декларируемых православных ценностей, сообщил Егоров. На вопрос «Ведомостей», представляют ли авторы позицию Русской православной церкви (РПЦ), Егоров ответил, что у них нет указаний из РПЦ, но православная церковь «испытывает сочувствие» к данному проекту. Протоиерей Чаплин добавил, что РПЦ не дает специального благословения на политическую деятельность и православные общественные движения имеют право заниматься политикой «под свою ответственность».

Политолог Михаил Виноградов считает, что политическое православное движение возможно как эксперимент, но для достижения результатов его инициаторам придется публично согласиться с тем, что Россия в целом – малорелигиозная светская страна, значительно уступающая по религиозности Польше, Италии, Украине или Греции. «То есть речь идет о превращении из претензий на некое "большинство" в один из сегментов – больший, чем филателисты, но меньший, чем сторонники бесплатной медицины», – уточняет эксперт. Кроме того, по его мнению, проблема нового движения в том, что в нем много людей с политическим опытом, но нет людей с опытом политического успеха.

Виноградов также напоминает, что попытки создания подобных религиозных партийных проектов в начале 1990-х годов большого интереса у граждан не вызвали. Например, в Германии христианские общины и конфессии действуют в условиях конкуренции и имеют совсем другой политический опыт, в то время как значительная часть православных сообществ России ослаблена подавлением конкуренции и иллюзией собственного духовного доминирования, отмечает эксперт: «Власти могут использовать православное движение как вспомогательное, а не как ключевое и трендовое. Накануне президентских выборов есть вопрос: надо ли политизировать православных, чтобы вести их на выборы, или, наоборот, лучше делать акцент на православную идентичность, поскольку политизация православно активных граждан чревата их поляризацией». Поэтому отношение Кремля к новому движению сейчас может быть скептическим, в том числе в силу дефицита истории успеха и энергетики у его фронтменов, резюмирует политолог.