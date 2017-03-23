Соучредитель грузоперевозчика «Деловые линии» объявлен в розыск по делу о неуплате налогов

Осенью СКР арестовывал имущество «Деловых линий» стоимостью более 1,5 млрд руб. за долги по налогам
Евгений Разумный / Ведомости
Соучредитель ООО «Деловые линии» Александр Богатиков объявлен в розыск по уголовному делу о неуплате налогов на сумму более 1 млрд руб., сообщил Следственный комитет России (СКР). По данным СКР, 17 марта 2017 г. в отношении его было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, однако в назначенное время он не явился, об уважительных причинах своей неявки не сообщил.