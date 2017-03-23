Безопасность и право
Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: Неудачная доставка

Соучредитель грузоперевозчика «Деловые линии» объявлен в розыск по делу о неуплате налогов

В компании эти действия считают необоснованными
Осенью СКР арестовывал имущество «Деловых линий» стоимостью более 1,5 млрд руб. за долги по налогам
Осенью СКР арестовывал имущество «Деловых линий» стоимостью более 1,5 млрд руб. за долги по налогам
Евгений Разумный / Ведомости

Соучредитель ООО «Деловые линии» Александр Богатиков объявлен в розыск по уголовному делу о неуплате налогов на сумму более 1 млрд руб., сообщил Следственный комитет России (СКР). По данным СКР, 17 марта 2017 г. в отношении его было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, однако в назначенное время он не явился, об уважительных причинах своей неявки не сообщил.

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