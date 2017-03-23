Число утечек информации в России возросло на 80%

В 2016 г. в России резко выросло число утечек конфиденциальной информации, сообщает компания Infowatch, разрабатывающая софт для защиты от утечек данных. Аналитический центр компании насчитал 213 таких инцидентов, что на 80% больше, чем годом ранее.

Всего в мире в прошлом году случилось 1556 утечек, что на 3,4% больше итога 2014 г., и по этому показателю Россия находится между США и Великобританией, где произошло 838 и 67 инцидентов, сообщает Infowatch.

В основном утекают данные о пользователях: 93% утечек были связаны с кражей персональных данных и платежной информации. Всего в мире за год было скомпрометировано более 3 млрд записей персональных данных — в три раза больше, чем в 2015 г., сообщает Infowatch. Большая часть из них пришлась на 44 утечки не менее 10 млн записей каждая. В 55,4% утечек были виноваты внешние злоумышленники, а на долю сотрудников случилось в 33,9% утечек. На долю руководителей пришлось 2,2% утечек, а на бывших сотрудников — 2,1% утечек, сообщает Infowatch.

Вопрос не в том, похитят информацию или нет, а в том, когда это произойдет и насколько критичными окажутся эти данные, уверен аналитик Infowatch Сергей Хайрук.

Намерение российского бизнеса защищаться от утечек иллюстрирует рост рынка соответствующих систем безопасности. По данным информационно-аналитического центра Anti-Malware, в 2014 г. рынок таких систем вырос на 20,9% до 4 млрд руб., в 2015 г. — на 17,2% до 4,7 млрд руб. Львиная доля рынка принадлежит российским производителям: Infowatch, Solar Security, SearchInform, Zecurion, следует из материалов Anti-Malware.