Неизмеримые на рынке услуги для коррупционера признают взяткой

Минюст расширит сферу действия норм Уголовного кодекса (УК) о взяточничестве – под это определение должна подпадать любая форма неправомерного преимущества независимо от того, имеет ли оно измеряемую рыночную ценность, говорится в уведомлении на портале раскрытия информации. Услуги неимущественного характера и другие неправомерные преимущества предполагается также включить в предмет административного правонарушения «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ст. 19.28 КоАП). Опубликовать тексты законопроектов Минюст планирует в апреле-мае, сообщили в ведомстве.

Законопроект направлен на реализацию рекомендаций Группы государств против коррупции («Греко»), данных по итогам третьего раунда оценки российского национального законодательства, объясняет Минюст. Еще в 2011 г. эксперты «Греко» посчитали недостаточным разъяснение пленума Верховного суда о том, что взяткой могут быть и «выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате», а также занижение стоимости передаваемого имущества и услуг. При этом, объяснили в «Греко», остались не охвачены нематериальные преимущества, рыночную стоимость которых нельзя установить: позитивные отзывы в прессе, повышение по службе, оказание сексуальных услуг и т. п.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной говорит, что работу по реализации этой рекомендации прокуратура (она обеспечивает участие России в работе «Греко») начала еще в 2012 г.: «К обсуждению инициированных Генпрокуратурой изменений законодательства были подключены заинтересованные органы власти и общественные институты. По итогам масштабной экспертной работы предложения по поправкам в УК направлены в Минюст». Ранее чиновник администрации президента объяснял, что в российских условиях предложение считать взяткой нематериальную выгоду является труднореализуемым, так как возникает опасность злоупотреблений.

Рекомендации включить в предмет взятки нематериальные выгоды давала России и Организация экономического сотрудничества (ОЭСР), вспоминает заместитель генерального директора «Трансперенси интернешнл-Р» Илья Шуманов. Реализация такой меры связана с объективными трудностями, признает он: следователю будет трудно определить, была ли оказана услуга, является ли это преимуществом. Поначалу введение такой нормы может вызвать проблемы, однако это все-таки следует сделать.