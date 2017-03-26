Участники антикоррупционной акции вышли на Невский проспект

Несогласованная акция против коррупции, которая началась в 14.00 на Марсовом поле, собрала несколько тысяч человек. Согласовать акцию с властями не удалось, поскольку на это время был запланирован митинг Национально-освободительного движения (НОД) в защиту традиционных моральных и семейных ценностей. Участники несанкционированного митинга несли плакаты антикоррупционной направленности, на некоторых из них были нарисованы кроссовки и уточки. Некоторые участники приняли предложение покрасить зеленкой руки и лицо. Звучали лозунги «Путин – вор», «Это наш город, это наша страна», «Вор должен сидеть в тюрьме», «В отставку».

Людей намного больше, чем неделю назад на марше в защиту Петербурга. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти число собравшихся оценили в 3000 человек, сообщил «Интерфакс». Участники акции считают, что собралось не меньше 5000 человек, очень много молодежи. Таких массовых протестов в Петербурге не было с 2007 г., считает депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник.

Митинг продолжался почти полтора часа, некоторые участники поднялись на Мемориал жертвам революции. В 15.20 полиция попросила спуститься с мемориала, люди начали расходиться. Многие пошли на Дворцовую площадь, Там собралось несколько сотен человек, они требовали освободить Алексея Навального, который был задержан по пути на аналогичную акцию в Москве. Собравшиеся скандировали «Димона в отставку», «Всех не посадишь», кидали резиновыми уточками в полицейские машины. Потом толпа двинулась по тротуарам Невского проспекта, проезжавшие машины сигналили. Собравшиеся прошли около 3 км, ряды редели. На площади Восстания оставшихся участников взяли в кольцо полицейские, начались задержания. Среди задержанных - корреспондент петербургского бюро «Ведомостей».