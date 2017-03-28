Участники несанкционированных протестов наказаны арестами и штрафами

Тверской райсуд Москвы в понедельник арестовал Алексея Навального на 15 суток за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП) и оштрафовал на 20 000 руб. за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП). Всего после несанкционированной воскресной акции на Тверской улице Москвы были задержаны 1030 человек, сообщил проект «ОВД-инфо», но многие отпущены без составления протокола.

Офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) был опечатан после «осмотра места происшествия», оттуда изъята техника, сотрудники ФБК провели ночь в ОВД «Даниловский». На них тоже составлены протоколы по ст. 19.3 КоАП (они отказались выходить из офиса после ложного звонка о бомбе в здании), к вечеру суд начал выносить решения об аресте на 7–10 суток. По словам адвоката Ильи Новикова, представляющего интересы ФБК, задержанным на акции говорили, что «дело серьезное, может быть, экстремизм», но пока это на уровне разговоров, хотя адвокат считает, что «какое-то решение уже принято».

В воскресенье вечером СКР объявил о возбуждении дела по ст. 317 УК («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») по факту ранения полицейского, упавшего после удара и получившего черепно-мозговую травму и перелом челюсти. Позже выяснилось, что дела возбуждены и по ст. 318 УК («применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов») и ст. 213 («хулиганство»). Пресс-служба СКР также сообщила, что следователи проверяют оперативную информацию о предложении участникам несанкционированной акции вознаграждения в случае задержания. Ранее о том же говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отцы и дети В Нижнем Новгороде на пятерых родителей школьников, которые участвовали в антикоррупционном митинге, составили протоколы по ст. 5.35 КоАП («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

В отличие от декабря 2015 г., когда после приговора по делу «Ив Роше» информация в соцсетях о несанкционированной акции в поддержку Навального блокировалась, на этот раз Генпрокуратура лишь поручила Роскомнадзору предложить руководителю штаба Навального Леониду Волкову предупредить пользователей своего сайта о противозаконном характере мероприятий. Человек в Генпрокуратуре называет это «мерами разъяснительного характера»: прокуратура внесла в Роскомнадзор представление, чтобы тот уведомил потенциальных участников акции о недопустимости нарушения закона.

Сайты не блокировали, так как предыдущие такие попытки очевидно провалились и имели обратный эффект, считает правозащитник Павел Чиков. Но вероятность нового уголовного дела в связи с акциями протеста стремится к 100%, полагает он: «Власти только подбирают оптимальную квалификацию деяния, исходя из собираемой информации – фото- и видеоматериалов, медицинских документов потенциальных потерпевших, данных с электронных носителей из офиса ФБК, переписки, телефонных соединений. Такой массив собрать и обработать за два дня невозможно, поэтому процессуальное решение будет принято в течение недели». У властей может быть две стратегии, рассуждает политолог Александр Кынев: «Либо еще большее ужесточение – скорее всего, под ударом окажется интернет. Либо будут применены всевозможные политтехнологии, т. е. попытаются создать что-то взамен, ведь политическое поле зачищено, умеренная оппозиция ослаблена, а Навальный оказался монополистом на протестном фланге. На практике же, скорее всего, будет гибрид». Кроме того, могут появиться проекты в молодежной сфере, но шанс на эффективность здесь минимален, добавляет эксперт.

Особых репрессий и обвинений в желании сменить конституционный строй не будет, уверен политолог Андрей Колядин: «Власть не восприняла эти события как угрозу. Акции носили социальный, экономический характер, а не политический, и власть считает, что, решая социально-экономические вопросы, она сможет успокоить людей. Хотя если отнестись к этому спокойно, то последующие события могут получить политический окрас». По мнению эксперта, власти сейчас нужно «возвращать образ будущего», создавать социальные лифты для молодежи и искать новых политиков. После выборов в Госдуму оппозиция «оказалась уничтожена и остался один Навальный», выступающий от имени всей оппозиции, говорит Колядин: «Поэтому нужна новая поросль публичных политиков, которые бы зажгли сердца школьников, – либо нужно понимать, что эти сердца будут принадлежать другому».