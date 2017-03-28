ЕСПЧ спросил про иностранных агентов

ЕСПЧ коммуницировал жалобы организаций, признанных иностранными агентами. Об этом ведомостям рассказал юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, представляющий интересы нескольких организаций. Уведомление о том, что коммуницирована жалоба организации «Экозащита и другие против России» (она объединяет в общей сложности около полутора десятков обращений от организаций, включенных в реестр иноагентов), появилось в базе данных суда, говорит Коротеев. Это означает, что в ближайшее время до заявителей дойдут и письма, в которых ЕСПЧ дублирует вопросы, заданные российскому правительству.

Группа ведущих российских НКО, среди которых также «Мемориал», «Голос», Московская Хельсинкская группа, «Гражданское содействие», обратилась в ЕСПЧ еще в 2013 г. — вскоре после принятия закона об иноагентах. Они утверждают, что закон нарушает гарантированные Европейской конвенцией по правам человека право на свободу собраний и объединений (ст. 11 конвенции), свободу выражения мнения (ст. 19), запрет на дискриминацию (ст. 14) и что, принимая этот закон, российские власти злоупотребили использованием ограничений прав человека (ст. 18). Впоследствии к этим заявителям присоединились другие пострадавшие - всего ЕСПЧ коммуницировал 48 жалоб 61 российской неправительственной организации на закон об иностранных агентах, написал в своем блоге руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков (юристы группы представляют в ЕСПЧ 22 заявителей).

Пресс-секретарь «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Александр Передрук говорит, что они также получили информацию о коммуникации своей жалобы по закону об иностранных агентах. «Пока рано давать какие-то прогнозы о судьбе спорного закона, - считает он. - Конституционный суд уже рассматривал закон об иностранных агентах, но законодателям ничто не мешает изменить закон. Давление на НКО немного ослабло с точки зрения проверок. Но в целом деятельность некоммерческого сектора очень ограничена. По сути, любая НКО, выступающая с той или иной критикой, объявляется иностранным агентом и может быть ликвидирована», - говорит он.

В 2014 г. Конституционный суд постановил, что закон об иностранных агентах не противоречит Конституции. По мнению суда, закон направлен на обеспечение информированности всех заинтересованных лиц о наличии финансовой поддержки организации. Правовая конструкция «иностранный агент» не предполагает отрицательной оценки, а отрицательные смыслы, сложившиеся в советские времена, лишены конституционно-правового смысла, решил суд. В конце 2015 г. по поручению президента была создана рабочая группа во главе с тогдашним первым замглавой администрации президента Вячеславом Володиным, которая должна была уточнить понятие политической деятельности, использованное в законе.

В результате рабочая группа существенно расширила это понятие: в частности, в перечень форм такой деятельности добавилось формирование общественно-политических взглядов путем проведения социологических исследований, что позволило признать агентом «Левада-центр». В декабре 2016 г. Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека поручил администрации президента совместно с Минюстом и спецпредставителем президента по вопросам экологии Сергеем Ивановым проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью НКО иностранных агентов. Срок исполнения этого поручения истекает через два дня.