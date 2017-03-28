Безопасность и право

ЕСПЧ спросил про иностранных агентов

Страсбург коммуницировал жалобы нескольких десятков НКО
Группа ведущих российских НКО обратилась в ЕСПЧ еще в 2013 г. - вскоре после принятия закона об иноагентах
Группа ведущих российских НКО обратилась в ЕСПЧ еще в 2013 г. - вскоре после принятия закона об иноагентах
European Court of Human Rights

ЕСПЧ коммуницировал жалобы организаций, признанных иностранными агентами. Об этом ведомостям рассказал юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, представляющий интересы нескольких организаций. Уведомление о том, что коммуницирована жалоба организации «Экозащита и другие против России» (она объединяет в общей сложности около полутора десятков обращений от организаций, включенных в реестр иноагентов), появилось в базе данных суда, говорит Коротеев. Это означает, что в ближайшее время до заявителей дойдут и письма, в которых ЕСПЧ дублирует вопросы, заданные российскому правительству.

Выражение «иностранный агент» для большинства россиян не связано с законом об НКО, имеет однозначно негативный оттенок и ассоциируется со шпионажем в пользу иностранных разведок
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Группа ведущих российских НКО, среди которых также «Мемориал», «Голос», Московская Хельсинкская группа, «Гражданское содействие», обратилась в ЕСПЧ еще в 2013 г. — вскоре после принятия закона об иноагентах. Они утверждают, что закон нарушает гарантированные Европейской конвенцией по правам человека право на свободу собраний и объединений (ст. 11 конвенции), свободу выражения мнения (ст. 19), запрет на дискриминацию (ст. 14) и что, принимая этот закон, российские власти злоупотребили использованием ограничений прав человека (ст. 18). Впоследствии к этим заявителям присоединились другие пострадавшие - всего ЕСПЧ коммуницировал 48 жалоб 61 российской неправительственной организации на закон об иностранных агентах, написал в своем блоге руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков (юристы группы представляют в ЕСПЧ 22 заявителей).

Пресс-секретарь «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Александр Передрук говорит, что они также получили информацию о коммуникации своей жалобы по закону об иностранных агентах. «Пока рано давать какие-то прогнозы о судьбе спорного закона, - считает он. - Конституционный суд уже рассматривал закон об иностранных агентах, но законодателям ничто не мешает изменить закон. Давление на НКО немного ослабло с точки зрения проверок. Но в целом деятельность некоммерческого сектора очень ограничена. По сути, любая НКО, выступающая с той или иной критикой, объявляется иностранным агентом и может быть ликвидирована», - говорит он.

Поскольку закон не устанавливает перечень грубых нарушений, судам предлагается самостоятельно решать, влечет ли нарушение приостановление деятельности организации либо ее запрет
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В 2014 г. Конституционный суд постановил, что закон об иностранных агентах не противоречит Конституции. По мнению суда, закон направлен на обеспечение информированности всех заинтересованных лиц о наличии финансовой поддержки организации. Правовая конструкция «иностранный агент» не предполагает отрицательной оценки, а отрицательные смыслы, сложившиеся в советские времена, лишены конституционно-правового смысла, решил суд. В конце 2015 г. по поручению президента была создана рабочая группа во главе с тогдашним первым замглавой администрации президента Вячеславом Володиным, которая должна была уточнить понятие политической деятельности, использованное в законе.

В результате рабочая группа существенно расширила это понятие: в частности, в перечень форм такой деятельности добавилось формирование общественно-политических взглядов путем проведения социологических исследований, что позволило признать агентом «Левада-центр». В декабре 2016 г. Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека поручил администрации президента совместно с Минюстом и спецпредставителем президента по вопросам экологии Сергеем Ивановым проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью НКО иностранных агентов. Срок исполнения этого поручения истекает через два дня.

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