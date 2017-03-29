Путин снял с должности начальника ГИБДД Виктора Нилова

На этой неделе СМИ сообщили о грядущей реформе Госавтоинспекции
Путин снял с должности начальника ГИБДД Виктора Нилова
Путин снял с должности начальника ГИБДД Виктора Нилова
PhotoXPress

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому своей должности лишился начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов. Этим же документом были уволены еще шесть государственных чиновников, среди которых – уполномоченный России при ЕСПЧ Георгий Матюшкин и заместитель главного судебного пристава Татьяна Игнатьева.

В понедельник, 27 марта, «Фонтанка» сообщила о предстоящей реформе ГИБДД, которая будет проведена не раньше конца 2018 г. Как отмечает издание, структуры ГИБДД не станет, она будет интегрирована в МВД. Реформа также может привести к сокращению штата при росте числа городских патрулей. Источники «Фонтанки» пояснили, что реорганизация связана с чемпионатом мира по футболу 2018 г., который «собираются провести на самом высшем уровне».

По данным Life, ранее Нилов написал заявление об увольнении. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что его место может занять один из руководителей ведомства по Дальневосточному федеральному округу.

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Генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов с 1977 г. работал в управлении Госавтоинспекции ГУВД Леноблгорисполкома, в 2007 г. пришел в МВД России на должность помощника начальника департамента по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД) по кадрам. С 2008 по 2009 г. занимал должность начальника управления правового регулирования, межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества департамента ОБДД МВД России. В 2009 г. также работал помощником министра внутренних дел. В 2009-2011 гг. работал заместитель начальника департамента ОБДД МВД России — начальником управления анализа и выработки стратегических решений в области обеспечения безопасности дорожного движения, а в 2011 г. был назначен начальником Госавтоинспекции. Предшественник Нилова – Виктор Кирьянов – был назначен замминистра МВД в январе 2011 г., в декабре 2015 г. он был снят с этой должности.

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