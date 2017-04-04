Президентские гранты НКО на 4,3 млрд рублей раздадут по-новому

Распоряжение Владимира Путина о господдержке некоммерческих организаций (НКО) и выделении им 4,3 млрд руб. было опубликовано в понедельник. Распределением средств займется Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества, который в 2017 г. выберет их получателей в ходе двух конкурсов совместно с координационным комитетом по проведению конкурсов. Комитет во главе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко, куда вошло 33 общественника, чиновника и политика (в том числе глава Россотрудничества Любовь Глебова, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, депутат Госдумы Любовь Духанина, правозащитница Людмила Алексеева), разработает стратегию деятельности по предоставлению грантов и будет согласовывать победителей конкурсов. Для независимой экспертизы проектов, представленных на конкурсы, создадут экспертный совет из представителей власти и общественников.

Путин в понедельник на медиафоруме ОНФ выразил пожелание, чтобы сумма грантовой поддержки была проиндексирована. Человек, близкий к администрации президента, подтверждает, что это планируется сделать. Подход к распределению грантов станет более прозрачным, а участие коллегиального органа позволит убрать систему раздачи грантов «своим» и привлечь тех, кто обычно не подает заявки, рассказал гендиректор Фонда-оператора Илья Чукалин. Ранее он был ответственным секретарем координационного совета по господдержке социально ориентированных НКО при Минэкономразвития.

Как было раньше В 2016 г. в четырех конкурсах девять грантооператоров распределяли 4,6 млрд руб. Крупнейшие гранты в прошлом году получали организации, имеющие отношение к Русской православной церкви, а также занимающиеся патриотическим воспитанием молодежи.

Правозащитник Лев Пономарев опасается, что система распределения грантов может стать хуже: «Гражданское достоинство» специально создавалось, чтобы выделять гранты правозащитникам, после того как их стали признавать иностранными агентами. Они стали одним из учредителей большого грантооператора, но если раньше были независимы, то сейчас окажутся в зависимости от других учредителей. А поскольку с правозащитниками идет борьба, то средств им выделять не будут». Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц полагает, что единого грантооператора создали, чтобы «одним махом развеять претензии, которые были к прежним грантооператорам: что они могут получать откаты и необъективно рассматривают заявки. Видимо, не хотелось разбираться с каждым, поэтому и создали нового оператора, который возглавил человек, эффективно проявивший себя, проводя конкурсы в Минэкономразвития». Администрация президента хочет, чтобы был контроль за прозрачностью системы и человек, который бы за это отвечал, считает Мельконьянц: «Обеспечить единообразие процедуры в девяти организациях сложнее, чем в одной. Но опять же будет вопрос, как соблюсти интересы всех, кто хочет получить гранты». Кроме того, «если раньше претензии распределялись по девяти организациям, то теперь все будут к одной», считает он. По мнению Мельконьянца, чтобы задумка удалась, нужна прозрачная система оценки заявок, внушающая доверие конкурсная комиссия и помощь оператора в развитии НКО.

Хорошо, что государство дает гранты, но плохо, что оно остается единственным донором гражданского общества, говорит политолог Борис Макаренко: «Западное финансирование не одобряется, клеймо иностранного агента могут прилепить любому, а частный бизнес не в том состоянии, чтобы быть большим грантодателем. Так что разницы в том, раздает государство гранты из одной руки или из девяти, нет, это всего лишь разница в бюрократическом упражнении».