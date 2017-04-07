Решение по жалобам матерей Беслана ЕСПЧ огласит 13 апреля

В четверг, 13 апреля, ЕСПЧ опубликует решение по жалобам матерей Беслана, об этом сообщила пресс-служба суда.

Дело «Тагаева и другие против России» объединяет в общей сложности семь исков от 409 россиян, пострадавших в ходе террористической атаки на школу в Северной Осетии в сентябре 2004 г., а также последовавшей затем осады и штурма школы, в результате которого погибли свыше 330 человек и были ранены более 750 человек. Некоторые из заявителей сами были взяты в заложники или ранены, у других пострадали родственники.

Иски были поданы в Европейский Суд по правам человека в период с июня 2007 по май 2011 г. Публичные слушания прошли в октябре 2014 г., а в 2015 г. суд вынес решение по вопросу о приемлемости — в частности, он признал обоснованной постановку вопроса о нарушении права пострадавших на жизнь и эффективную правовую защиту.

«Заявители утверждают, что российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте, - напоминает юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, представляющий заявителей в суде. - Но ничего не сделали, чтобы хотя бы попытаться его предотвратить, использовали неизбирательное оружие и не смогли адекватно расследовать действия сил безопасности». Он надеется, что доводы заявителей найдут поддержку у судей.