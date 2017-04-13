ЛДПР предложила отменить на выборах «день тишины»

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, отменяющий так называемый «день тишины» накануне выборов и разрешающий проводить агитационные мероприятия вплоть до окончания голосования. Сегодня агитационная кампания начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

«День тишины» не выполняет своего назначения — дать избирателю определиться со своим выбором, пишут авторы в пояснительной записке. Ранее изготовленные агитационные материалы сохраняются и накануне, и в день голосования на прежних местах, тем самым продолжая воздействовать на общественное мнение, а отслеживать в эти дни агитационные посты в информационно-телекоммуникационном поле сложно. В то же время отмена «дня тишины» повысит явку избирателей на выборах и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы, уверены депутаты.

«Дня тишины на практике нет, мы предлагаем убрать его и таким образом дать возможность нам и другим партиям вести агитацию и пропаганду, в том числе и в день выборов», - пояснил «Ведомостям» один из соавторов законопроекта Ярослав Нилов. Возможность агитировать в субботу и воскресенье добавит определенный интерес и увеличит явку, но «это не было самоцелью», уверяет депутат. С администрацией президента, которая официально поставила задачу повысить активность избирателей на президентских выборах-2018, документ не обсуждался, добавляет Нилов.

«День тишины» не играет принципиальной роли, все зависит от того, насколько выборы конкурентные и кандидаты яркие, говорит сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц: «Если вся избирательная кампания вялая и при этом агитация разрешена в субботу, то все равно выборы не привлекут избирателя». Помимо этого отмена «дня тишины» создаст определенные риски: в большей мере смогут применяться правонарушающие технологии, например лотереи и конкурсы — сейчас это запрещено на выборах, но отмена «дня тишины» может быть расценена политтехнологами как индульгенция с целью повышения явки, считает эксперт. По его мнению, администрацией президента эти изменения тоже вряд ли будут восприняты положительно: «Законодательство можно начать править, а закончить очень сложно, поэтому кто-то должен поставить точку и отложить изменения до следующих выборов».