Демократия

ЛДПР предложила отменить на выборах «день тишины»

Но явку на президентские выборы эта мера не повысит, считает эксперт
ЛДПР предложила разрешить агитационные мероприятия вплоть до окончания голосования на выборах
ЛДПР предложила разрешить агитационные мероприятия вплоть до окончания голосования на выборах
А. Гордеев / Ведомости

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, отменяющий так называемый «день тишины» накануне выборов и разрешающий проводить агитационные мероприятия вплоть до окончания голосования. Сегодня агитационная кампания начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

«День тишины» не выполняет своего назначения — дать избирателю определиться со своим выбором, пишут авторы в пояснительной записке. Ранее изготовленные агитационные материалы сохраняются и накануне, и в день голосования на прежних местах, тем самым продолжая воздействовать на общественное мнение, а отслеживать в эти дни агитационные посты в информационно-телекоммуникационном поле сложно. В то же время отмена «дня тишины» повысит явку избирателей на выборах и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы, уверены депутаты.

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«Дня тишины на практике нет, мы предлагаем убрать его и таким образом дать возможность нам и другим партиям вести агитацию и пропаганду, в том числе и в день выборов», - пояснил «Ведомостям» один из соавторов законопроекта Ярослав Нилов. Возможность агитировать в субботу и воскресенье добавит определенный интерес и увеличит явку, но «это не было самоцелью», уверяет депутат. С администрацией президента, которая официально поставила задачу повысить активность избирателей на президентских выборах-2018, документ не обсуждался, добавляет Нилов.

«День тишины» не играет принципиальной роли, все зависит от того, насколько выборы конкурентные и кандидаты яркие, говорит сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц: «Если вся избирательная кампания вялая и при этом агитация разрешена в субботу, то все равно выборы не привлекут избирателя». Помимо этого отмена «дня тишины» создаст определенные риски: в большей мере смогут применяться правонарушающие технологии, например лотереи и конкурсы — сейчас это запрещено на выборах, но отмена «дня тишины» может быть расценена политтехнологами как индульгенция с целью повышения явки, считает эксперт. По его мнению, администрацией президента эти изменения тоже вряд ли будут восприняты положительно: «Законодательство можно начать править, а закончить очень сложно, поэтому кто-то должен поставить точку и отложить изменения до следующих выборов».

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