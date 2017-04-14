Сомнительные законопроекты пропустят через внешнюю экспертизу
- Ольга Чуракова
- / Ведомости
В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз призвал фракции не вносить инициатив, которые бы «пугали народ», рассказали «Ведомостям» собеседники в аппарате палаты и участники заседания Совета Думы. Заявление вызвано внесением без обсуждения нескольких законопроектов. Речь шла о резонансных поправках в закон «О полиции» единороссов Василия Пискарева и Эрнеста Валеева, отозванных в среду, а также о законопроекте депутата Владислава Резника о допуске страховщиков к медицинской тайне. В четверг руководитель фракции единороссов Владимир Васильев сообщил, что проект Резника на обсуждение фракции не вносился и поддержан не будет. Фракциям было еще раз высказано пожелание – не вносить законопроекты ради «самопиара» и тем более не вносить то, что не поддержано фракцией, объясняет зампред Думы Игорь Лебедев (ЛДПР).
Фракциям дано поручение подготовить предложения для работы с экспертными сообществами, дедлайн по их сбору подходит к концу, говорит собеседник в думском аппарате. По словам еще одного собеседника в аппарате, предложения фракций собираются вице-спикером Александром Жуковым, а затем отдаются для анализа экспертно-аналитическому управлению во главе с Яном Ваславским (от комментариев отказался). Управление может провести конкурс по отбору экспертов.
100 млн руб. намерена тратить Госдума ежегодно на экспертную работу. Комитеты получат на экспертную оценку законопроектов 60 млн, а каждая из четырех фракций – еще по 10 млн руб.
Около 20 предложений для такой работы на имя Жукова уже отправили эсеры. Среди них, например, есть предложение Олега Нилова об экспертизе законопроекта о потребительской корзине и пересмотре МРОТа, рассказал Нилов «Ведомостям». Предложения коммунистов также готовы, но пока не отправлены: они хотят проработать запрет гражданам на использование интернета дома (оставив его в библиотеках, школах, институтах) и написать поправки в законодательство о жилье для молодых семей. У Госдумы заложен бюджет на экспертов и фракции заинтересованы в получении денег, говорит Лебедев. У ЛДПР предложения находятся на стадии проработки. У единороссов за работу с экспертами отвечает Андрей Исаев, предложения подготовлены и отправлены, однако Исаев отказался их комментировать, как и руководитель фракции Васильев.
Взаимодействие с экспертами – внутреннее дело фракций, считает политолог Константин Калачев: «Решать за них, как его использовать, – это уже слишком. Дирижизм в этом вопросе нарушает права фракций, он неуместен и невозможен». Что хотят, то пусть фракции с экспертами и обсуждают – вплоть до высадки человека на Марсе и проблем поиска альтернативы интернету, считает он. «Что деньги на экспертов кто-то использует не только на экспертов, но и на пиар бредовых инициатив, секретом не было – пусть партии проявят себя по полной, нелепые инициативы только выгодно оттенит руководство Думы», – заключает он. Запретить вносить инициативы нельзя, напоминает политолог Борис Макаренко. Но большинство мусорных пиар-инициатив все-таки уже блокируются во фракциях, замечает он. Сложнее с ведомствами – они не все хотят работать через правительство, где стоят свои фильтры, и заходят через депутатов. «С этим трудно бороться – депутаты, мягко говоря, заинтересованы в проведении этих законопроектов», – говорит эксперт.