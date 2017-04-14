Сомнительные законопроекты пропустят через внешнюю экспертизу

В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз призвал фракции не вносить инициатив, которые бы «пугали народ», рассказали «Ведомостям» собеседники в аппарате палаты и участники заседания Совета Думы. Заявление вызвано внесением без обсуждения нескольких законопроектов. Речь шла о резонансных поправках в закон «О полиции» единороссов Василия Пискарева и Эрнеста Валеева, отозванных в среду, а также о законопроекте депутата Владислава Резника о допуске страховщиков к медицинской тайне. В четверг руководитель фракции единороссов Владимир Васильев сообщил, что проект Резника на обсуждение фракции не вносился и поддержан не будет. Фракциям было еще раз высказано пожелание – не вносить законопроекты ради «самопиара» и тем более не вносить то, что не поддержано фракцией, объясняет зампред Думы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Фракциям дано поручение подготовить предложения для работы с экспертными сообществами, дедлайн по их сбору подходит к концу, говорит собеседник в думском аппарате. По словам еще одного собеседника в аппарате, предложения фракций собираются вице-спикером Александром Жуковым, а затем отдаются для анализа экспертно-аналитическому управлению во главе с Яном Ваславским (от комментариев отказался). Управление может провести конкурс по отбору экспертов.

Денег хватит 100 млн руб. намерена тратить Госдума ежегодно на экспертную работу. Комитеты получат на экспертную оценку законопроектов 60 млн, а каждая из четырех фракций – еще по 10 млн руб.

Около 20 предложений для такой работы на имя Жукова уже отправили эсеры. Среди них, например, есть предложение Олега Нилова об экспертизе законопроекта о потребительской корзине и пересмотре МРОТа, рассказал Нилов «Ведомостям». Предложения коммунистов также готовы, но пока не отправлены: они хотят проработать запрет гражданам на использование интернета дома (оставив его в библиотеках, школах, институтах) и написать поправки в законодательство о жилье для молодых семей. У Госдумы заложен бюджет на экспертов и фракции заинтересованы в получении денег, говорит Лебедев. У ЛДПР предложения находятся на стадии проработки. У единороссов за работу с экспертами отвечает Андрей Исаев, предложения подготовлены и отправлены, однако Исаев отказался их комментировать, как и руководитель фракции Васильев.

Взаимодействие с экспертами – внутреннее дело фракций, считает политолог Константин Калачев: «Решать за них, как его использовать, – это уже слишком. Дирижизм в этом вопросе нарушает права фракций, он неуместен и невозможен». Что хотят, то пусть фракции с экспертами и обсуждают – вплоть до высадки человека на Марсе и проблем поиска альтернативы интернету, считает он. «Что деньги на экспертов кто-то использует не только на экспертов, но и на пиар бредовых инициатив, секретом не было – пусть партии проявят себя по полной, нелепые инициативы только выгодно оттенит руководство Думы», – заключает он. Запретить вносить инициативы нельзя, напоминает политолог Борис Макаренко. Но большинство мусорных пиар-инициатив все-таки уже блокируются во фракциях, замечает он. Сложнее с ведомствами – они не все хотят работать через правительство, где стоят свои фильтры, и заходят через депутатов. «С этим трудно бороться – депутаты, мягко говоря, заинтересованы в проведении этих законопроектов», – говорит эксперт.