Рейтинг доходов депутатов – 2016
В этом году список самых богатых депутатов возглавил банкротящийся депутат Андрей Палкин
Семейный доход за 2016 г. более 100 млн задекларировали 26 депутатов
Е. Разумный / Ведомости
«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г.
Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице. Рейтинг пополняется по мере обработки информации.
20 депутатов, получивших наибольший доход
|№
|Фамилия, имя
|Партия
|Семейный доход, млн. руб.
|2016
|2015
|1
|Палкин Андрей*
|Единая Россия
|678,82
|1 475,65
|2
|Некрасов Александр
|КПРФ
|650,93
|212,23
|3
|Борцов Николай
|Единая Россия
|604,71
|799,14
|4
|Аникеев Григорий
|Единая Россия
|527,61
|599,96
|5
|Симановский Леонид
|Единая Россия
|407,96
|939,27
|6
|Жарков Антон
|Единая Россия
|381,13
|103,89
|7
|Резник Владислав
|Единая Россия
|323,40
|72,92
|8
|Саблин Дмитрий
|Единая Россия
|307,37
|150,86
|9
|Хайруллин Айрат
|Единая Россия
|280,36
|225,75
|10
|Скоч Андрей
|Единая Россия
|273,15
|276,31
|11
|Петров Сергей
|Единая Россия
|268,75
|133,44
|12
|Блоцкий Владимир
|КПРФ
|262,56
|329,57
|13
|Брыксин Александр
|Единая Россия
|206,58
|21,37
|14
|Синяговский Владимир
|КПРФ
|191,35
|2,03
|15
|Грищенко Олег
|Единая Россия
|184,75
|24,57
|16
|Пономарев Аркадий
|Единая Россия
|182,12
|194,00
|17
|Чернышев Андрей
|Единая Россия
|163,37
|30,24
|18
|Смирнов Юрий
|Единая Россия
|160,90
|33,85
|19
|Богуславский Ирек
|Единая Россия
|157,33
|173,16
|20
|Хор Глеб
|Единая Россия
|134,77
|37,90
В феврале 2017 г. Андрей Палкин подал в Арбитражный суд Архангельской области заявление о банкротстве
Источник: duma.gov.ru, данные территориальных органов власти и избиркомов, расчеты «Ведомостей»