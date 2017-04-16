Рейтинг доходов депутатов – 2016

Семейный доход за 2016 г. более 100 млн задекларировали 26 депутатов

В этом году список самых богатых депутатов возглавил банкротящийся депутат Андрей Палкин

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г.

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