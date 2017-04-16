Власть

Рейтинг доходов депутатов – 2016

В этом году список самых богатых депутатов возглавил банкротящийся депутат Андрей Палкин
Семейный доход за 2016 г. более 100 млн задекларировали 26 депутатов
Семейный доход за 2016 г. более 100 млн задекларировали 26 депутатов
Е. Разумный / Ведомости

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г.

Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице. Рейтинг пополняется по мере обработки информации.

20 депутатов, получивших наибольший доход

Фамилия, имя Партия Семейный доход, млн. руб.
2016 2015
1 Палкин Андрей* Единая Россия 678,82 1 475,65
2 Некрасов Александр КПРФ 650,93 212,23
3 Борцов Николай Единая Россия 604,71 799,14
4 Аникеев Григорий Единая Россия 527,61 599,96
5 Симановский Леонид Единая Россия 407,96 939,27
6 Жарков Антон Единая Россия 381,13 103,89
7 Резник Владислав Единая Россия 323,40 72,92
8 Саблин Дмитрий Единая Россия 307,37 150,86
9 Хайруллин Айрат Единая Россия 280,36 225,75
10 Скоч Андрей Единая Россия 273,15 276,31
11 Петров Сергей Единая Россия 268,75 133,44
12 Блоцкий Владимир КПРФ 262,56 329,57
13 Брыксин Александр Единая Россия 206,58 21,37
14 Синяговский Владимир КПРФ 191,35 2,03
15 Грищенко Олег Единая Россия 184,75 24,57
16 Пономарев Аркадий Единая Россия 182,12 194,00
17 Чернышев Андрей Единая Россия 163,37 30,24
18 Смирнов Юрий Единая Россия 160,90 33,85
19 Богуславский Ирек Единая Россия 157,33 173,16
20 Хор Глеб Единая Россия 134,77 37,90
Сбросить сортировку
В феврале 2017 г. Андрей Палкин подал в Арбитражный суд Архангельской области заявление о банкротстве
Источник: duma.gov.ru, данные территориальных органов власти и избиркомов, расчеты «Ведомостей»
Суд начал банкротить самого богатого депутата Госдумы
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Другие материалы в сюжете