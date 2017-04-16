Рейтинг доходов сенаторов – 2016

Личный доход семи сенаторов превысил 100 млн руб. А доход Валерия Пономарева перевалил за 2 млрд руб.

20 членов Совета Федерации, получивших наибольший доход в прошлом году

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г.

Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице. Рейтинг пополняется по мере обработки информации.