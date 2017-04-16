Власть

Рейтинг доходов сенаторов – 2016

20 членов Совета Федерации, получивших наибольший доход в прошлом году
Личный доход семи сенаторов превысил 100 млн руб. А доход Валерия Пономарева перевалил за 2 млрд руб.
Личный доход семи сенаторов превысил 100 млн руб. А доход Валерия Пономарева перевалил за 2 млрд руб.
Е. Разумный / Ведомости

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г.

Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице. Рейтинг пополняется по мере обработки информации.

20 сенаторов, получивших самый высокий доход

Фамилия, имя Регион Семейный доход, млн. руб.
2016 2015
1 Пономарев Валерий Камчатский край 2699,29 1011,93
2 Бабаков Александр Тамбовская область 318,08 4,74
3 Невзоров Борис Камчатский край 240,23 111,19
4 Воробьев Юрий Вологодская область 230,47 97,77
5 Богданов Виталий Курская область 229,59 71,81
6 Савельев Дмитрий Тульская область 176,70 173,81
7 Верховский Александр Сахалинская область 141,00 19,32
8 Васильев Валерий Ивановская область 133,45 162,68
9 Зубарев Игорь Республика Карелия 124,27 40,05
10 Бочков Владимир Ивановская область 75,27 43,58
11 Важенин Юрий Ханты-Мансийский АО - Югра 73,89 51,81
12 Журавлев Николай Костромская область 61,61 10,09
13 Волков Юрий Калужская область 57,62 45,44
14 Абрамов Виктор Тверская область 51,50 26,26
15 Матвиенко Валентина Санкт-Петербург 39,94 53,30
16 Дмитриенко Алексей Пензенская область 34,97 32,61
17 Мамедов Сергей Самарская область 32,94 99,68
18 Клишас Андрей Красноярский край 28,96 23,94
19 Нарусова Людмила Тыва 28,74 нет данных
20 Фомин Игорь Ленинградская область 24,79 39,23
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Источник: council.gov.ru, расчеты «Ведомостей»
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