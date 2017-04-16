Рейтинг доходов сенаторов – 2016
20 членов Совета Федерации, получивших наибольший доход в прошлом году
Личный доход семи сенаторов превысил 100 млн руб. А доход Валерия Пономарева перевалил за 2 млрд руб.
Е. Разумный / Ведомости
«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2016 г.
Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице. Рейтинг пополняется по мере обработки информации.
20 сенаторов, получивших самый высокий доход
|№
|Фамилия, имя
|Регион
|Семейный доход, млн. руб.
|2016
|2015
|1
|Пономарев Валерий
|Камчатский край
|2699,29
|1011,93
|2
|Бабаков Александр
|Тамбовская область
|318,08
|4,74
|3
|Невзоров Борис
|Камчатский край
|240,23
|111,19
|4
|Воробьев Юрий
|Вологодская область
|230,47
|97,77
|5
|Богданов Виталий
|Курская область
|229,59
|71,81
|6
|Савельев Дмитрий
|Тульская область
|176,70
|173,81
|7
|Верховский Александр
|Сахалинская область
|141,00
|19,32
|8
|Васильев Валерий
|Ивановская область
|133,45
|162,68
|9
|Зубарев Игорь
|Республика Карелия
|124,27
|40,05
|10
|Бочков Владимир
|Ивановская область
|75,27
|43,58
|11
|Важенин Юрий
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|73,89
|51,81
|12
|Журавлев Николай
|Костромская область
|61,61
|10,09
|13
|Волков Юрий
|Калужская область
|57,62
|45,44
|14
|Абрамов Виктор
|Тверская область
|51,50
|26,26
|15
|Матвиенко Валентина
|Санкт-Петербург
|39,94
|53,30
|16
|Дмитриенко Алексей
|Пензенская область
|34,97
|32,61
|17
|Мамедов Сергей
|Самарская область
|32,94
|99,68
|18
|Клишас Андрей
|Красноярский край
|28,96
|23,94
|19
|Нарусова Людмила
|Тыва
|28,74
|нет данных
|20
|Фомин Игорь
|Ленинградская область
|24,79
|39,23
Источник: council.gov.ru, расчеты «Ведомостей»