Чрезмерные затраты на Крым из госбюджета нежелательны, считают россияне

По мнению двух третей россиян, присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда, следует из свежего опроса «Левада-центра». Но 55% респондентов считают неправильным, что средства на развитие полуострова в условиях общего сокращения расходов на образование, здравоохранение, индексацию зарплат и пенсий идут преимущественно из государственного бюджета (правильными такие действия властей считает менее четверти опрошенных). В том, что источником средств для вложений и инвестиций в Крым является именно госбюджет, уверены более 70% россиян, и лишь 11% полагают, что это делается за счет «частных инвестиций российского бизнеса» (см. график).

В то же время юридических сомнений в правильности возвращения полуострова у россиян почти не возникает. С мнением большинства стран Запада о том, что Россия, присоединив Крым, «нарушила все послевоенные и постсоветские международные договоренности и международное право», согласны только 13% опрошенных (год назад таких было 9%), но 71% респондентов это ничуть не беспокоит. Число тех, кто по этому поводу переживает, остается стабильным – 20% в ноябре 2014 г. и 21% в марте 2017 г.

Под пользой от присоединения Крыма люди понимают репутацию страны, ощущение ее величия, сохранение военно-морской базы в Севастополе и т. д., поясняет заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Конфликт с Западом по поводу Крыма пользу не приносит. Все ощущают экономические последствия – кто-то признает их, а кто-то считает неважными. Поэтому польза, т. е. символические и политические выгоды от присоединения Крыма, перевешивает экономические проблемы, которые это присоединение повлекло». К тому же большинство населения не ощутило этих проблем, их заметили обеспеченные люди, которые не хотят жить за железным занавесом, считает социолог: «Если материальное положение плохое, то остается только гордиться страной, это своего рода компенсация. Хорошо никогда не жили, зато многие помнят, как жили в великой державе. Идеология же в такой момент становится наркотиком, который создает эйфорический эффект». При этом с конца 2015 г. идет небольшое нарастание числа тех, кто считает, что присоединение Крыма принесло больше пользы, подчеркивает Гражданкин: «Это новое представление о мире, россияне привыкли, что конфликт не рассосется. Но уменьшается тот кредит доверия, который давался власти, поскольку люди видят, что реальность скверная: власть действует единственно возможным способом, считают россияне, но особого восхищения ее политикой уже не наблюдается».

Есть некая раздвоенность в сознании россиян – с одной стороны, они рады, что Крым российский, но считают, что он может быть «не только всероссийской здравницей, но и житницей», полагает политолог Константин Калачев: «Россиянам трудно представить, почему Крым должен быть дотационной территорией. Раз климат хороший, то Крым должен зарабатывать, его проблемы могут решиться за счет туризма, производства крымских вин и сельского хозяйства, а не благодаря получению преференций за счет сокращения социальных программ». При этом существует отношение к присоединению Крыма и через призму исторической справедливости: тем, кто считает, что его возврат справедлив, плевать, к чему это привело, а число таких людей будет примерно одинаковым все время, резюмирует эксперт.