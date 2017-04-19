При уполномоченном по правам человека создан экспертный совет

В Общественной палате во вторник прошло первое заседание экспертного совета при уполномоченном по правам человека под председательством Татьяны Москальковой. В совет вошли юристы, ученые и представители правозащитных организаций. Помимо этого адвокат Генри Резник объявил о создании при совете рабочей группы по защите гражданских и политических прав человека. «Правозащитные организации будут каждый день заниматься мониторингом нарушений и передавать обращения граждан уполномоченному по правам человека», – сказал Резник. По его словам, мониторить нарушения политических и гражданских прав согласились 10 правозащитников, в том числе сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, журналист «ОВД-инфо» Григорий Охотин, директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев и председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Сама Москалькова заявила, что считает очень важным представительство в совете людей разных политических и религиозных взглядов.

«Нам кажется важным, чтобы информация о состоянии гражданских и политических прав в России была у уполномоченного», – говорит Таубина. По ее словам, они ведут переговоры с Москальковой, которые определят формат работы. Таубина отмечает, что в правозащитной деятельности трудно добиться каких-либо результатов за один год и по ряду направлений проблемы имеют системный характер. Но за прошедший год были неоднократные случаи оперативного реагирования со стороны Москальковой на нарушения прав человека и «было бы правильно такое оперативное реагирование продолжать».

Первый год работы – организационный в деятельности уполномоченного по правам человека, говорит председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина (депутат от эсеров и генерал-майор МВД Москалькова была избрана Думой уполномоченным 22 апреля прошлого года). При этом общий тренд государственной политики абсолютно противоположный интересам правозащиты, принимались направленные против правозащитных организаций законы, в реестр иностранных агентов внесли ряд крупных организаций, напоминает она. «Все труднее налаживать контакты с госструктурами, нам не дают общаться с властями», – поясняет правозащитница. Думать, что Москалькова могла что-то радикально изменить в такой ситуации, наивно, резюмирует Ганнушкина.