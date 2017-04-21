Адвокаты расширяют рамки профессиональной этики

В четверг съезд адвокатов в Москве утвердил поправки в Кодекс профессиональной этики, предусматривающий дисциплинарную ответственность за ущерб, нанесенный авторитету адвокатуры, в том числе и вне профессиональной деятельности. Кроме того, в 2 раза (с года до двух) увеличивается и срок привлечения к дисциплинарной ответственности. До сих пор адвоката можно было наказывать исключительно за пренебрежение профессиональными обязанностями. Но сейчас, пояснил делегатам президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко, авторитет адвокатуры нуждается в защите. «Некоторые коллеги, которые позволяли себе недопустимое, стали героями нашего времени», – говорил он.

Нововведение вызвало дискуссию. «Мы откроем ящик Пандоры», – предупреждал президент адвокатской палаты Иркутской области Олег Смирнов. Сейчас, если руководитель регионального управления Следственного комитета жалуется на адвоката за то, что тот в своем блоге нехорошо пишет про президента и правительство, адвокатская палата из уважения к генералу возбуждает дисциплинарное производство – и прекращает. Но если нарушения этики выйдут за рамки профессии, «мы будем рассматривать все – от политики до супружеской неверности», предупредил Смирнов.

Экстремисты Иеговы Верховный суд признал организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретил ее деятельность. Также по решению суда конфисковано имущество организации. Представитель организации заявил, что опротестует это решение в апелляционной инстанции и ЕСПЧ.

Референт государственно-правового управления президента России Михаил Палеев дал понять адвокатам, что, если они не займутся саморегулированием, этим займется государство. Не так давно президент ФПА получил право возбуждать дисциплинарное производство по собственной инициативе, напомнил он. Такое решение было непросто принять на законодательном уровне, но практика его применения разочаровывает. В случаях, когда такие представления вносились, региональные палаты отказывались наказывать адвокатов. «Здесь нет простых решений. Но нельзя закрывать глаза и ожидать, что кто-то за вас примет жесткое решение», – предупредил Палеев.

Одновременно адвокатам обещают монополию на представительство в судах. В мае Минюст представит доработанный проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, сообщил замминистра юстиции Юрий Любимов. Он напомнил, что первая версия концепции вызвала серьезную критику. Но на этот раз авторы постарались исправиться – позиции по большинству спорных вопросов «существенно сближены», заверил он. По словам юриста, знакомого с новой версией концепции, адвокаты сохранят особый налоговый статус (их деятельность не относится к предпринимательской) и возможность создавать «параллельные» коммерческие структуры. Решено также сохранить существующие формы – адвокатские кабинеты, коллегии, бюро и консультации. Нет пока решения по вопросам о том, могут ли действовать на территории России филиалы иностранных юридических фирм (скорее всего, нет), и о том, каким должен быть экзамен для вступления в адвокатуру. Часть адвокатов выступает за облегченную версию, по которой экзамен нужно будет сдавать только на знание этики, но есть сторонники более жесткого варианта: все желающие стать адвокатами должны сдавать полноценный экзамен по юриспруденции. В Минюсте считают, что экзамен все-таки нужен, говорит собеседник «Ведомостей». Но можно установить декларационный ценз – от экзамена освобождаются профессиональные юристы, которые продемонстрируют: знания позволяют им получать доход не ниже определенного уровня.