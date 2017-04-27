Верховный суд уходит от гласности

Проиграют ли СМИ от принятия закона о праве судей оглашать только вводную и резолютивную части приговора?

Верховный суд предлагает освободить судей от необходимости оглашать текст приговора полностью. Если подготовленные им поправки в УПК будут приняты, судьи будут зачитывать только вводную и резолютивную части приговора. Это позволит сократить процедуру оглашения приговора, которая в ряде случаев носит неоправданно длительный характер, говорится в пояснительной записке к законопроекту, который в четверг поддержал пленум Верховного суда. По некоторым делам – с большим количеством эпизодов, совершенных группой лиц, или по серийным преступлениям – оглашение приговора порой растягивается на несколько дней, при этом участники процесса должны слушать стоя, что весьма затруднительно для пожилых людей или имеющих проблемы со здоровьем, отмечают авторы законопроекта.

Право сторон на подачу мотивированных судебных решений от такого нововведения не пострадает, уверен зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов: они смогут в течение установленного срока получить копию приговора. Кроме того, тексты судебных решений публикуются в интернете, что обеспечивает дополнительные гарантии гласности, считают в Верховном суде.

Однако такое решение сильно ограничит возможность СМИ знакомиться с судебными решениями, предупреждает член Совета по правам человека при президенте Леонид Никитинский: публикуются далеко не все из них и с большой задержкой, замечает он. Кроме того, при подготовке к публикации из решений под предлогом защиты персональных данных вымарываются практически все цифры и имена собственные. Поэтому отказ от оглашения мотивировочной части приговора сильно отразится на доступе СМИ к такой информации, считает он.

На самом деле журналистов интересует очень небольшое количество дел, возражает Давыдов. А время и силы на оглашение приговора участникам процесса приходится тратить постоянно. Он уверен, что существующая практика является пережитком советских времен – тогда считалось, что чтение приговора имеет воспитательное значение. Но это давно не так – несколько лет назад отказались от оглашения приговоров по делам об экономических преступлениях, и ничего страшного не случилось. Но, возможно, следует подумать о дополнительных способах информирования по самым актуальным делам, не исключил Давыдов.