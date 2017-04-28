В Черном море затонуло российское судно-разведчик

В четверг около полудня в 40 км северо-западнее пролива Босфор в нейтральных водах Черного моря в результате столкновения с сухогрузом Youzarsif H получило пробоину ниже ватерлинии «исследовательское судно» (разведывательный корабль) Черноморского флота «Лиман». Борьба за живучесть не дала результатов, и спустя примерно три часа «Лиман» затонул. Весь экипаж в количестве 78 человек был спасен с помощью турецкой береговой охраны и доставлен на проходившее неподалеку российское судно «Улус стар», которое должно вернуть моряков в Россию, сообщил представитель российского Министерства обороны. Сухогруз под флагом африканской страны Того, перевозивший крупный рогатый скот в интересах ливанской компании из Румынии в Иорданию, не пострадал и продолжил движение по своему маршруту. По сообщению турецкого агентства Dogan, в районе кораблекрушения стоял туман, из-за которого в это время был закрыт и проход через пролив Босфор.

Разведывательный корабль «Лиман» проекта 861 был построен на верфи в Польше еще в 1970 г. и прошел модернизацию в 1989 г., в составе Черноморского флота есть еще четыре судна этого проекта. Корабль оснащен средствами радио-, радиотехнической и гидроакустической разведки. Известность «Лиман» получил в 1999 г., когда его отправили в Адриатическое море во время бомбардировок Югославии авиацией НАТО.

По словам собеседника в Военно-морском флоте России, кораблекрушение, в результате которого погиб «Лиман», будет расследовано объективно и в случае необходимости военно-следственные органы начнут уголовное расследование. Пока же говорить о вине экипажа «Лимана» либо столкнувшегося с ним торгового судна преждевременно. Нельзя исключать и проведения работ по подъему затонувшего в нейтральных водах корабля либо его оборудования. По словам собеседника, это, конечно, обидный для флота инцидент, особенно с учетом того, что за все послевоенное время ни одна надводная единица ВМФ СССР или России не погибла из-за столкновения с надводным же кораблем или судном (случаи гибели советских подлодок в результате столкновений были).

«Лиман» направлялся из Севастополя в Средиземное море для несения боевой службы в его восточной части, предыдущий раз он ходил к берегам Сирии в октябре 2016 – январе 2017 г. По словам человека, близкого к Минобороны, оборудование корабля предназначено для слежения за флотом и авиацией, т. е. для планирования ударов по позициям террористов на территории Сирии в «Лимане» нет необходимости и на проведении операции его потеря никак не скажется. Что же касается возможного попадания разведывательного оборудования корабля в руки иностранных государств, то, по словам собеседника «Ведомостей», у военных имеются «достаточные возможности» для предотвращения такого развития событий.