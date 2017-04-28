Парламент Македонии пережил штурм

Вечером в четверг националистически настроенные демонстранты ворвались в парламент Македонии, протестуя против избрания спикером албанца Талата Хафери, и избили нескольких депутатов, в том числе лидера Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева. Полиции пришлось применять шумовые гранаты против нападавших, сообщает Reuters. Инцидент осудили в Еврокомиссии и в ООН.

Выборы в парламент Македонии прошли в декабре 2016 г., однако ни одной партии не удавалось ни набрать большинство, достаточное для формирования правительства, ни создать для этого коалицию. Прежде правившая национал-консервативная партия экс-премьера Николы Груевски - ВМРО-ДПМНЕ («Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство») - потеряла большинство в парламенте, напоминает Deutsche Welle. СДСМ Заева, у которой 49 мандатов, удалось заключить союз с тремя проалбанскими партиями в обмен на поддержку требований о расширении прав этнических албанцев и о признании албанского языка вторым государственным. У этой коалиции оказалось 67 мест в парламенте. В четверг Заев объявил журналистам об избрании албанца Хафери на пост спикера. Избрание спикера - необходимый шаг для парламента, решившего сформировать правительство.

Парламент 27 апреля штурмовали сторонники Груевски, сообщает DW. Как сообщает Reuters, в здание прорвались примерно 200 человек с флагами Македонии, на некоторых были маски. Немногочисленная полицейская охрана не смогла их остановить. Как рассказал FT президент македонского аналитического центра Eurothink Андрейя Стойковски, Зорана Заева атаковали в помещении для пресс-конференций, оттуда выставили журналистов и заперли двери. Телеканалы затем показали Заева с разбитым лицом. Опрошенный Reuters очевидец рассказал, что на его глазах протестующие избивали еще одного депутата. По его словам, полицейские вошли в здание парламента, но не сразу начали делать попытки остановить протестующих. После применения светошумовых гранат полицейским удалось эвакуировать из здания всех, в том числе остававшихся там депутатов, к 23 часам. Протестующие остались снаружи.

Позднее советник Заева сообщил журналистам, что политик получил травму головы, но это поверхностное ранение. FT со ссылкой на местные СМИ сообщает, что пострадали как минимум еще трое депутатов, один из них в тяжелом состоянии. Reuters со ссылкой на официальное заявление полиции сообщает о восьми пострадавших, среди которых депутат-албанец.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини назвала совершенно неприемлемыми сцены насилия в парламенте и призвала стороны конфликта к спокойствию и сдержанности, передает Reuters. Еврокомиссар по политике соседства и переговорам о расширении союза Йоханнес Хан также самым решительным образом осудил нападения на депутатов в Скопье. «Насилию не место в парламенте, - написал он в Twitter. - Демократия должна идти своим путем».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал недопустимым насилие против институтов демократии и избранных представителей народа, передает «РИА Новости». «Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием событий в бывшей югославской республике Македония и призываем к сдержанности и спокойствию, - говорится в его заявлении. - Мы призываем все политические силы урегулировать разногласия путем дипломатии, в соответствии с конституцией, чтобы без промедлений преодолеть политический тупик».

Президент Македонии Георге Иванов пригласил лидеров всех политических партий на переговоры в его офис в пятницу. Reuters напоминает, что ранее он на протяжении четырех месяцев отказывался дать коалиции СДСМ и албанских партий мандат на формирование правительства, заявив, что такое правительство поставит под угрозу суверенитет Македонии. FT называет Иванова близким соратником Груевски. В последние недели Скопье посетила целая череда западных политиков, которые уговаривали Иванова и Груевски допустить скорейшее формирование нового правительства и передать ему власть мирно. Лидеры партии Груевски вместо этого призывают к новым парламентским выборам. Российский МИД осудил западные попытки посредничества в урегулировании кризиса, напоминает FT. Издание считает, что эта позиция Москвы вызывает опасения о том, что вокруг Македонии может созреть более широкая геополитическая конфронтация.