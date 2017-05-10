У Генпрокуратуры, Следственного комитета и судов появится собственная охрана

Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект, позволяющий Генпрокуратуре, Следственному комитету (СКР) и Судебному департаменту при Верховном суде создавать свою ведомственную охрану. Выделения дополнительных бюджетных средств эти поправки не требуют, но на этапе их реализации такое финансирование может понадобиться, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту и в финансово-экономическом обосновании (см. врез). «Принятие самого проекта расходов не потребует, но в нем есть положения, которые могут оказаться затратными, и правительству дается право их принять. Поэтому авторы не расписывают и финансово-экономическое обоснование», – объясняет собеседник в аппарате Госдумы.

Как было указано в справке («Ведомости» с ней ознакомились) к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности, на котором утверждались поправки, это предложение «обусловлено необходимостью охраны значительной части объектов, находящихся в сфере ведения указанных органов, силами ведомственных охран, в связи с сокращением численности полиции, на которую ранее была возложена обязанность по охране указанных объектов». При этом Минфин, как говорится в справке, законопроект не поддерживает, «поскольку для его реализации потребуется выделение дополнительных ассигнований из федерального бюджета», не предусмотренных действующим законом о бюджете.

Тонкости учета Законопроект не потребует выделения бюджетных средств, поскольку сам этот документ «не определяет конкретные решения, оказывающие влияние на указанные доходы и расходы», говорится в пояснительной записке.

Официально представлять законопроект в Госдуме поручено замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии Сергею Лебедеву. Он занимается вопросами вневедомственной охраны и ФГУП «Охрана», а сама Росгвардия курирует все виды охраны в стране (кроме ФСО), поэтому Лебедев и направлен в Думу, поясняет человек в центральном аппарате МВД. Сейчас, по его словам, охрана Генпрокуратуры, СКР и судов производится на конкурсной основе ЧОПами, вневедомственной охраной и ФГУП «Охрана», но иногда это создает проблемы, особенно на фоне сокращения МВД и вневедомственной охраны (ныне переданной из МВД в Росгвардию). Поэтому эти особые ведомства, не являющиеся органами исполнительной власти и потому не учтенные ранее в законодательстве, и просили создать собственную ведомственную охрану, добавляет собеседник. Для решения проблемы с охраной нужно создавать самостоятельный орган, содержать и обучать людей, у них должно быть оружие и когда все это сосредоточено в единой системе, то дешевле обходится для государства, считает бывший зампрокурора Москвы, депутат Госдумы Юрий Синельщиков: «У нашего государства ни на что нет денег, но надо разумно перераспределить средства, потому что экономически выгоднее, чтобы охрана была одна на всех».

Сокращение полицейской охраны в свое время создало серьезные проблемы для судов. Например, судебный департамент по Москве был вынужден в срочном порядке заключать контракт на оказание услуг по вооруженной охране зданий московских судов с ЧОО «Казачья стража». Тогда чиновник судебного департамента рассказывал «Ведомостям», что суды просили Минфин увеличить выделяемый на охрану бюджет, а МВД – сократить тарифы на услуги охраны, но везде получили отказ.

В подготовке статьи участвовала Светлана Бочарова