Правительство Московской области приобретало пиар-услуги у собственных структур

Партия «Яблоко» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на признаки недобросовестной конкуренции в закупках на освещение деятельности правительства Московской области. Как рассказал «Ведомостям» лидер московских яблочников, руководитель партийного Центра антикоррупционной политики Сергей Митрохин, в пяти закупках пиар-услуг на общую сумму 1,8 млрд руб. в 2015–2016 гг. участвовали всего две компании – ООО «Телеканал 360 Подмосковье» и ООО «Межрегиональные медиа», другие заявки отклонялись. Снижение начальной цены не превышало 0,29%, а победители используют один номер телефона. Они намеренно чередовали конкурентоспособные предложения, согласовывали свои действия и подавали предложения с использованием единой информационной инфраструктуры, что привело к поддержанию низкой цены, – т. е. речь идет о группе лиц, которая находится в сговоре и ведет недобросовестную конкуренцию, говорится в жалобе (отправлена по почте 12 мая).

Основной учредитель обеих компаний – АО «Медиа Подмосковья», которым, по данным «СПАРК-Интерфакса», владеет правительство Подмосковья. По данным сайта госзакупок, этот регион лидирует по расходам властей на пиар, подсчитали в «Яблоке». В бюджете области на теле- и радиовещание выделено чуть более 300 млн руб. (см. врез), зато в графе «другие расходы» заложено 2,7 млрд руб., отмечает Митрохин, поясняя, что контроль за бюджетным финансированием гораздо более жесткий, а вот при проведении тендеров процветают откаты. Он просит ФАС организовать внеплановую проверку и возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Дорогая передача 1,45 млрд руб. потратили власти Подмосковья на телевеща­ние, по данным портала госзакупок. При этом в бюджете области на 2017 г. на телевидение и радио выделено 327 млн руб., отмечает Митрохин

Любое обращение в ФАС о нарушении антимонопольного законодательства должно быть рассмотрено, говорит начальник отдела Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Наталья Кононова. В одном из регионов был прецедент, когда в конкурсе участвовало несколько предприятий, использовавших один IP-адрес, и ФАС тогда признала нарушение, вспоминает она.

В правительство Подмосковья жалоба не поступала, сообщили «Ведомостям» в главном управлении Мособласти по информполитике. Но анализ закупочной деятельности в 2016 г. свидетельствует, что с таким предметом закупок было проведено семь конкурсов: в шести было по два участника и отклоненных заявок не было, в одном – четыре участника и две заявки, отклоненные на основании закона, поясняет руководитель управления Анастасия Звягина. Участник, чья заявка отклонена, вправе обратиться в ФАС, но на данную процедуру жалоб не подавалось, знает она. «Со стороны правительства Московской области соблюдены принципы открытости и прозрачности торгов, закрепленные в законе», – подчеркивает Звягина.

Это издержки законодательства, которое обязывает госструктуры проводить конкурс, говорит гендиректор Национальной ассоциации институтов закупок Сергей Габестро. Но такие закупки – это имитация, которая дискредитирует власть, убежден он: органы власти должны либо продавать непрофильные активы и проводить нормальный конкурс, либо финансировать свои мероприятия напрямую, в конце концов – нанять пиарщиков и платить им зарплаты. Тема расходов региональных властей на самопиар популярна, поскольку информация лежит на поверхности, ее легко добыть – в отличие, например, от расследований, связанных с ЖКХ или расходами дорожных фондов, добавляет политолог Михаил Виноградов.